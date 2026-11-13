Idroelettrico: CNA chiede sconti in bolletta per le PMI

Idroelettrica. È questo il tema al centro della proposta lanciata da CNA Lombardia sul futuro delle grandi concessioni idroelettriche regionali. L’associazione chiede che le concessioni scadute siano assegnate tramite gare pubbliche entro il 30 giugno 2027. La richiesta riguarda soprattutto la provincia di Sondrio, dove si concentra gran parte della produzione idroelettrica lombarda.

Molte concessioni sono scadute tra il 2010 e il 2019. Da allora gli impianti continuano a funzionare grazie a proroghe e autorizzazioni temporanee della Regione. Secondo CNA questa situazione dura da troppo tempo e crea incertezza per territori, imprese e operatori del settore.

La proposta di CNA sull’idroelettrico ha due obiettivi principali

Il primo è fissare una data certa per l’assegnazione delle concessioni attraverso procedure pubbliche e trasparenti. Il secondo è utilizzare una parte dei maggiori incassi ottenuti dalle gare per aiutare le imprese. CNA propone di destinare dal 20% al 50% delle nuove entrate alla riduzione degli oneri di sistema nelle bollette elettriche. I beneficiari sarebbero le PMI artigiane e commerciali che operano nelle province dove sono presenti gli impianti.

Le aziende più energivore potrebbero ricevere gli aiuti maggiori

Secondo CNA, il valore economico prodotto dall’acqua e dall’energia dovrebbe generare vantaggi concreti per chi vive e lavora nei territori che ospitano gli impianti. L’associazione sostiene che i recenti interventi governativi contro il caro energia hanno prodotto risparmi limitati per molte piccole imprese. Per questo chiede una misura strutturale e non un sostegno temporaneo. Il tema delle concessioni idroelettriche è aperto da anni anche a livello nazionale.

L’Italia deve infatti conciliare le norme europee sulla concorrenza con la gestione di una risorsa strategica come l’acqua. Le future gare potrebbero generare entrate importanti per gli enti pubblici. La proposta di CNA punta quindi a trasformare una parte di queste risorse in uno strumento permanente di sostegno alle imprese locali. In sintesi, CNA Lombardia chiede due cose: gare pubbliche entro il 2027 e una quota dei nuovi ricavi destinata ad alleggerire le bollette delle PMI.