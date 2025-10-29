IATI punta sull’Italia: Isabella Piva è la nuova country manager

IATI, leader nel settore delle assicurazioni viaggio e pioniere nell’innovazione digitale, annuncia la nomina di Isabella Piva come nuova Country Manager per l’Italia. Piva porta in IATI una solida esperienza internazionale nei settori travel, assicurazioni ed e-commerce, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del brand nel mercato italiano.

Chi è Piva

E’ laureata in Pianificazione e Gestione del Turismo all’Università di Padova e con un Master in Digital Marketing & E-commerce presso la EAE Business School di Barcellona. Ha costruito una carriera tra Londra, Barcellona e Milano, collaborando con realtà come TUI, Travel Republic (Emirates Group), Edreams Odigeo e Zurich Insurance. Ha gestito il lancio di otto mercati asiatici, coordinato team internazionali, sviluppato strategie omnicanale e guidato progetti di digital content e customer engagement. In IATI Seguros, ha avviato il brand in Italia con l’obiettivo di costruire un’esperienza digitale fluida. E inoltre creare partnership strategiche e collaborare con content creator e influencer del settore travel.

Alfonso Calzado, CEO di IATI Assicurazioni

«La nomina di Isabella Piva rappresenta per la sede Italiana una scelta di visione. La sua esperienza internazionale, la capacità di guidare la trasformazione digitale e di interpretare le nuove esigenze dei viaggiatori saranno fondamentali. Vogliamo rafforzare la nostra presenza su questo nuovo mercato, portando valore a clienti e partner».

Chi è IATI e cosa offre

E’ una società spagnola specializzata in assicurazioni di viaggio, con oltre 130 anni di esperienza e una forte vocazione digitale. Offre polizze pensate per viaggiatori indipendenti, famiglie, backpacker e amanti dell’avventura, con assistenza 24/7 in tutto il mondo.

Origini e storia

Fondata in Spagna, IATI è una realtà storica nel settore assicurativo, oggi attiva anche in Italia, Portogallo e diversi Paesi dell’America Latina.

Specializzazione

Si occupa esclusivamente di assicurazioni viaggio, con soluzioni pensate per ogni tipo di viaggiatore e destinazione.

Prodotti

Le polizze includono coperture per assistenza medica, cancellazione, bagagli, responsabilità civile e molto altro. Tra le più note ci sono IATI Standard, IATI Star, IATI Star Plus, IATI Multitrip e IATI Multitrip Plus.

Servizi digitali

I clienti possono accedere all’app Air Doctor per prenotare visite mediche online o in presenza, ovunque nel mondo, senza anticipi né franchigie.

Approccio al cliente

Si distingue per un servizio personalizzato, una piattaforma intuitiva e una forte attenzione alla qualità e all’esperienza utente.

Con il recente ingresso nel mercato italiano, punta a diventare un punto di riferimento per i viaggiatori digitali, offrendo soluzioni assicurative flessibili, trasparenti e adatte alle nuove esigenze di mobilità.