HOKA apre a Milano: il nuovo flagship store che fa volare i runner italiani

HOKA sceglie Milano per il suo debutto italiano e lo fa con un flagship store che non passa inosservato. Nel cuore di Brera, in Corso Garibaldi 1, il brand apre la sua prima boutique monomarca nel nostro Paese. Porta con sé tutto ciò che lo ha reso uno dei marchi più amati da runner, trail lover ed esploratori urbani. Dopo Londra, Parigi e Berlino, anche Milano entra nella mappa europea di HOKA. E si conferma la città come uno dei centri più dinamici per sport, lifestyle e innovazione.

Il nuovo store HOKA non è un negozio

Il nuovo store è stato progettato per raccontare l’anima del brand: materiali naturali, richiami alle sue origini sulle Alpi francesi e installazioni interattive che celebrano la gioia del movimento. Non è solo un negozio, ma un luogo pensato per la community, dove scoprire le ultime collezioni di scarpe, abbigliamento e accessori, testare le tecnologie più avanzate. L’apertura segna anche l’arrivo dell’HOKA Run Club, attivo dal 2 maggio, con appuntamenti settimanali dedicati alla corsa. Sarà un’occasione per allenarsi insieme, prepararsi alle prossime gare, incontrare atleti ed esperti e condividere quella sensazione di leggerezza che ha reso celebre il brand. Il calendario di attività partirà con iniziative legate alla Stramilano, offrendo ai partecipanti la possibilità di provare le ultime calzature,

Per Guido Geilenkirchen, VP & GM HOKA EMEA, l’apertura milanese rappresenta un passo naturale nella crescita del brand in Europa. Milano, con la sua energia e la sua cultura del movimento, è il luogo ideale per entrare in contatto diretto con una community di runner sempre più ampia e appassionata. Fondata nel 2009, HOKA ha rivoluzionato il mondo del running grazie a un approccio innovativo e fuori dagli schemi. Un approccio capace di unire ammortizzazione, supporto e performance in un mix unico. Oggi continua a ispirare atleti di ogni livello, promuovendo un’idea di sport accessibile, creativa e orientata al benessere. Con questo nuovo flagship store, Milano guadagna un punto di riferimento per chi ama correre, muoversi e sentirsi parte di una community che vola sopra la terra.