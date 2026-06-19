Hippocrates e Satispay insieme per semplificare la vita

La collaborazione tra Hippocrates Holding e Satispay nasce da un’idea semplice ma potentissima. Ovvero rendere più facile la vita delle persone, sia quando entrano in farmacia sia quando lavorano all’interno del gruppo. È un accordo che unisce due realtà giovani, innovative e con una missione comune: migliorare la quotidianità attraverso servizi accessibili, intuitivi e vicini ai bisogni reali.

Hippocrates Holding è oggi il primo gruppo di retail farmaceutico in Italia, con oltre 600 farmacie Lafarmacia., 3.000 dipendenti e una presenza capillare in 15 regioni. Negli ultimi anni ha costruito un modello di “farmacia dei servizi” che va oltre la semplice dispensazione di farmaci. Prenotazioni online, consulenze, servizi di prevenzione, centri estetici e un e‑commerce – topfarmacia.it – che amplia ulteriormente l’offerta. È un presidio di salute moderno, accessibile e orientato alle persone.

L’integrazione con Satispay rappresenta un passo naturale

La fintech italiana, con una community di 6,5 milioni di utenti, è diventata un punto di riferimento per i pagamenti digitali semplici, veloci e sicuri. Portare Satispay dentro l’ecosistema Hippocrates significa trasformare ogni interazione – in farmacia, online o nei centri estetici – in un’esperienza più fluida e immediata.

Per i clienti, i vantaggi sono concreti

I clienti possono pagare farmaci, prodotti, servizi e perfino ticket sanitari direttamente con Satispay, evitando code negli ambulatori e negli ospedali grazie all’integrazione con Connect. Si tratta del servizio che permette di saldare prestazioni specialistiche del circuito pagoPA. È un modo per rendere la farmacia un punto unico di accesso alla salute, riducendo tempi, stress e spostamenti inutili.

Inoltre, l’opzione “Paga in 3” permette di dilazionare le spese senza interessi, una soluzione utile soprattutto per acquisti più importanti o per famiglie che devono gestire budget mensili più articolati.

La partnership non riguarda solo i clienti

L’accordo coinvolge anche i 3.000 dipendenti del gruppo, che da oggi utilizzano i Buoni Pasto Satispay. È un sistema completamente digitale, semplice da usare e spendibile in una delle reti più ampie d’Italia: supermercati, discount, bar, ristoranti e persino locali stellati. Per Hippocrates significa offrire un welfare moderno, coerente con la propria identità di Società Benefit e con la certificazione B Corp, che premia le aziende capaci di generare impatto positivo su persone e comunità.

Per Satispay, questa partnership è altrettanto strategica

Entrare nel mondo della salute – un settore ad altissima frequenza d’uso e con milioni di transazioni quotidiane – significa consolidare la propria presenza in un ambito dove semplicità e affidabilità sono fondamentali. Inoltre, l’adozione dei Buoni Pasto da parte di un gruppo così grande rafforza la posizione di Satispay nel mercato del welfare aziendale. Settore nel quale è già uno degli operatori più dinamici e innovativi.

In sintesi, l’accordo tra Hippocrates Holding e Satispay crea un ecosistema in cui salute, tecnologia e servizi finanziari dialogano in modo naturale. I clienti vivono un’esperienza più comoda e moderna, i dipendenti ricevono strumenti di welfare più utili e flessibili. E le due aziende rafforzano la propria capacità di innovare in settori – la farmacia e i pagamenti – che stanno cambiando rapidamente.