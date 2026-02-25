Helvetia rafforza la leadership: Stefano Flori nuovo chief financial officer

Il Gruppo Helvetia Italia ha nominato Stefano Flori nuovo Chief Financial Officer e membro dell’Executive Committee a partire dal 2 marzo. L’ingresso di Flori rappresenta un tassello strategico nel percorso di evoluzione del Gruppo, parte dell’Helvetia Insurance con sede a San Gallo Si tratta di uno dei principali player assicurativi europei con oltre 170 anni di storia e una presenza consolidata in Svizzera, Germania, Austria, Spagna e Italia.

La sua esperienza internazionale nel settore assicurativo e la profonda competenza finanziaria contribuiranno in modo decisivo all’attuazione della nuova strategia. E inoltre del Piano di Creazione di Valore, che guida la trasformazione del Gruppo nel mercato italiano. La nomina rafforza in particolare il pilastro Focused Company, orientato al consolidamento della profittabilità core attraverso l’efficientamento tecnico e operativo. Un elemento essenziale per sostenere investimenti mirati nelle aree strategiche del business.

Flori porta in Helvetia un percorso professionale costruito in contesti multinazionali

Dal 2020 è stato CFO di Generali Seguros S.A. in Portogallo, dove ha guidato la fusione di tre compagnie, l’integrazione post-merger e importanti progetti di trasformazione finanziaria. In precedenza ha ricoperto ruoli di responsabilità nel Gruppo Generali nell’area Strategic Planning & Control, sedendo nei Board di Turchia, Austria, Belgio e Spagna. Ha inoltre maturato esperienze manageriali in ERGO (Munich Re Group), Bain & Company e Deloitte, consolidando una visione internazionale e multidisciplinare.

Il Gruppo conferma il ruolo strategico di Michelangelo Avello come Chief Life Officer

Avello, CFO dal 2015 al 2023 e oggi alla guida della Direzione Vita, continuerà a sviluppare l’area Life, con un focus su protezione e previdenza integrativa. Si tratta di segmenti chiave per la crescita del mercato italiano e per il posizionamento competitivo di Helvetia.

«L’ingresso di Stefano Flori rappresenta un ulteriore rafforzamento della nostra leadership in Italia e ci permetterà di accelerare l’attuazione del nostro Piano di Creazione di Valore» . Ha commentato Robert Gauci, CEO del Gruppo Helvetia Italia. «La sua esperienza internazionale e la sua visione strategica ci aiuteranno a consolidare il percorso di crescita profittevole già avviato. La continuità garantita da Michelangelo Avello nella Direzione Vita sarà determinante per sviluppare il nostro business in ambiti cruciali come protezione e previdenza integrativa. Con una leadership ancora più solida, affronteremo con determinazione le sfide del mercato italiano e coglieremo appieno le opportunità che ci attendono.»