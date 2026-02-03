Helvetia Italia rafforza l’area sinistri con Pietro Ruffinotti

Helvetia Italia accoglie Pietro Ruffinotti, che assume il ruolo di Head of Claims della Compagnia. Nel nuovo incarico guiderà l’evoluzione dell’area sinistri. Obiettivo: rafforzarne l’eccellenza tecnica e contribuire allo sviluppo di un modello di gestione sempre più semplice, efficace e vicino ai clienti. Riporterà direttamente a Elena Repetto, Chief Technology & Operating Officer del gruppo. La nomina si inserisce nel percorso strategico di Helvetia Italia, che ha tra le sue priorità la semplificazione dei processi. E inoltre il miglioramento dell’esperienza dei clienti nei momenti più delicati, in coerenza con la promessa di protezione che caratterizza la Compagnia.

Chi è Pietro Ruffinotti

Ruffinotti porta con sé un’esperienza consolidata nella gestione dei sinistri e nella governance dell’area Claims. Dal 2017 è stato claims manager di Munich Re Italia, con responsabilità sulla strategia nazionale, sul monitoraggio delle performance operative e sulla gestione dei sinistri complessi e delle attività antifrode. In precedenza ha lavorato in Zurich Insurance Company, dove ha guidato la gestione dei sinistri su diverse linee di business. Inoltre si è occupato anche di contenziosi e reclami e maturando una visione trasversale della funzione.

Ruffinotti guarda al nuovo incarico come a una sfida stimolante. «Entrare in Helvetia Italia è un’opportunità significativa. Il mio impegno sarà orientato all’efficientamento operativo dell’area claims, con l’obiettivo di rafforzarne l’eccellenza tecnica. Inoltre contribuire a un modello di gestione che unisca semplicità, qualità del servizio e supporto alla rete. Vogliamo offrire risposte chiare, tempestive e affidabili, restando concretamente vicini ai clienti nei momenti per loro più importanti».

Con l’arrivo di Ruffinotti, Laura Gargasole, alla guida dell’area claims dal 2021, assume il ruolo di head of commercial & specialty lines growth and development nella nuova area Commercial & Specialty Lines.