Gün Aydemir in Pulse Advertising

Pulse Advertising, agenzia internazionale di social media consultancy ha nominto Gün Aydemir nel ruolo di Global Executive Creative Director. Con oltre 15 anni di esperienza nella comunicazione digitale, Aydemir porta una nuova energia e una visione all’avanguardia. Sotto la sua guida, Pulse ha già dato vita a progetti social di grande impatto per brand iconici come Barilla, Illy Caffè e Tecnomat. Ha consolidato la presenza dell’agenzia sul mercato italiano e internazionale.

“Il settore è cambiato enormemente negli ultimi anni. Gli spot televisivi classici stanno perdendo rilevanza – i social media e i canali influencer sono i luoghi dove il grande lavoro creativo può ancora avere un impatto reale. È esattamente qui che entra in gioco Pulse Advertising: internazionale, interdisciplinare e radicalmente digitale. Per me, questo è il futuro di un’agenzia contemporanea.” Gün Aydemir, Executive Creative Director, Pulse Advertising

Paola Nannelli, Global Chief Sales Officer di Pulse Advertising

“Siamo molto orgogliosi di come Pulse Advertising stia evolvendo e di come continui ad attrarre talenti eccezionali. L’arrivo di Gün Aydemir è un passo fondamentale per la nostra nuova strategia globale. La sua esperienza e la sua visione unica, in particolare nel campo del social media marketing e dell’intelligenza artificiale, ci permetteranno di offrire ai nostri clienti e ai nostri team una prospettiva creativa più ampia e all’avanguardia. Gün è la persona giusta per guidare l’agenzia verso nuove sfide e consolidare le nostre partnership con i marchi globali, garantendo sempre risultati concreti e innovativi.”

Masterclass gratuita: “Le agenzie social senza creatività sprecano il budget”

Per condividere la sua visione strategica e la sua expertise, Gün Aydemir terrà una masterclass esclusiva il prossimo 16 settembre alle ore 16.00, accessibile gratuitamente tramite iscrizione. In questa lezione di 20 minuti, Aydemir illustrerà perché la strategia creativa non è un optional, ma un elemento decisivo per il successo o il fallimento di un brand. Attraverso l’analisi di campagne globali, condividerà spunti per la creazione di contenuti audaci e innovativi, e analizzerà case study di successo e fallimenti epici nella comunicazione digitale.

La carriera di Gün Aydemir: creatività, cultura e innovazione

Originario della Foresta Nera in Germania, Gün Aydemir ha iniziato la sua carriera come conduttore radiofonico, organizzatore di eventi culturali e poetry slammer. Successivamente è passato alla produzione cinematografica, realizzando video musicali, spot televisivi e documentari brandizzati per marchi come Wrigley’s, Red Bull e McDonald’s. Il suo lavoro è stato premiato con oltre 150 riconoscimenti internazionali, tra cui i prestigiosi Cannes Lions e il German ADC. Nel 2009 entra nel mondo delle agenzie presso Jung von Matt, dove guida il lavoro digitale per Nike e Mercedes-Benz. In seguito, presso HEIMAT/tbwa Berlin, fonda l’unità digitale VRTKL, supervisionando clienti come HORNBACH, adidas, CNN e Google.

Nel 2016 co-fonda l’agenzia CC15 insieme a Joko Winterscheidt e Matthias Schweighöfer, specializzata in branded entertainment, serie e show per marchi, emittenti e piattaforme VOD. Torna poi a Jung von Matt/Neckar come ECD/MD, dove guida la campagna #THELÄND al successo internazionale, ottenendo riconoscimenti anche al festival SXSW. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Executive Creative Director presso antoni_garage, dove ha curato campagne digitali, strutture di comunicazione e attivazioni in musica, gaming e moda per Mercedes-Benz. Oltre alla sua attività in agenzia, Gün è membro dell’Art Directors Club Germany (ADC), giurato ai SXSW Interactive Awards e docente presso istituzioni come la Miami Ad School. È padre di tre figli, cacciatore appassionato, bagnino certificato e noto per aver scritto uno spot leggendario mai trasmesso: “Adolf.” per Mercedes-Benz.

Chi è Pulse Advertising: innovazione e visione globale

Fondata nel 2014 da Lara Daniel e Chris Kastenholz, Pulse Advertising conta oggi oltre 125 professionisti distribuiti in 11 uffici nel mondo, tra cui Londra, Milano, Amburgo, Berlino, New York e Shanghai. L’agenzia collabora con brand globali come Apple, Estée Lauder, BlackRock e Nestlé, aiutandoli a diventare marchi di prima scelta attraverso i social media. Il portfolio di servizi comprende strategia, creatività, produzione di contenuti, influencer marketing, paid media, social commerce e analisi dei dati basata su intelligenza artificiale. Con tecnologie innovative e IA, Pulse Advertising rende i social media scalabili, misurabili e a prova di futuro.