Guidotti Ships rilancia con “Vincenzo I” e cambia passo

Che cosa significa davvero, per Guidotti Ships, l’acquisizione della “Vincenzo I”? Non è solo l’arrivo di una nuova unità in flotta. E’ un segnale strategico, un passo che racconta la direzione del gruppo e il tipo di servizi che intende offrire nei prossimi anni. La società, attiva nei servizi marittimi offshore nel Medio Adriatico e quotata su Euronext Growth Milan, sta costruendo un modello operativo più robusto, più flessibile e più adatto alle esigenze dei clienti industriali e istituzionali.

La “Vincenzo I” è il tassello che mancava per compiere un salto di qualità

La nave, lunga 28 metri e destinata a una completa riconversione secondo l’SPS Code, diventerà una piattaforma multifunzionale capace di ospitare fino a trenta professionisti specializzati. La notazione RecOil di RINA la abilita alle operazioni di oil recovery e antinquinamento, mentre gli allestimenti modulari permettono di configurare laboratori, spazi tecnici e aree operative in base alla missione. È qui che si vede il vantaggio per i clienti: una nave che può cambiare pelle, adattarsi, rispondere a esigenze diverse senza dover ricorrere a più mezzi o a soluzioni esterne.

Per chi opera nell’offshore, la continuità è tutto

La “Vincenzo I” garantirà operatività H24, oltre le 50 miglia dalla costa, con possibilità di impiego anche in ambito internazionale. Questo significa che Guidotti Ships potrà coprire missioni più complesse, più lunghe e più tecniche. Potrà offrire ai partner industriali un servizio integrato che va dal trasporto dei tecnici alla ricerca marina, fino alle operazioni antinquinamento. Una nave, tre funzioni, un unico interlocutore.

L’investimento da 500.000 euro, sostenuto con mezzi propri e un finanziamento infragruppo, è parte del percorso annunciato in fase di quotazione. Guidotti vuole potenziare la flotta, ampliare l’organico, qualificarsi presso operatori nazionali e internazionali nei settori energia, oil & gas e infrastrutture subacquee. Del resto Domenico Guidotti, presidente e AD, lo ha spiegato chiaramente. “Vincenzo I” non è un acquisto isolato, ma un passo verso un modello di servizio più avanzato, capace di rispondere alle nuove richieste del mercato offshore.

Guidotti Ships, fondata nel 2000 e forte di una tradizione marittima lunga sette generazioni, sta costruendo una flotta che non si limita a operare. Vuole anticipare le esigenze dei clienti, offrire soluzioni integrate e garantire standard operativi sempre più elevati. La “Vincenzo I” è la prova concreta di questa strategia. Un investimento che cambia il modo di lavorare del gruppo e, soprattutto, il modo in cui i clienti potranno contare su Guidotti Ships nei prossimi anni.