Gruppo Sogegross: Luca Gattiglia nominato nuovo Dg

Il Gruppo Sogegross, tra i principali player della GDO italiana, annuncia la nomina di Luca Gattiglia a Direttore Generale, nell’ambito di un processo di evoluzione organizzativa. Obiettivo: rafforzare competitività, innovazione e crescita. La nuova governance conferma la continuità della guida familiare: Ercole Gattiglia assume la Presidenza, mentre Maurizio Gattiglia resta Amministratore Delegato.

Il piano di sviluppo 2025–2028 prevede investimenti per 200 milioni di euro, destinati a nuove aperture, riqualificazione della rete esistente e potenziamento della logistica. Sono programmate oltre 30 nuove aperture e un’accelerazione delle ristrutturazioni per migliorare efficienza e shopping experience.

Con una rete di 260 punti vendita in 5 regioni e 11 hub logistici, Sogegross si conferma tra i leader della distribuzione moderna. E’ sostenuto da risultati economici solidi: nel 2024 il fatturato ha raggiunto 1,164 miliardi di euro (+2,78%), con utile netto consolidato di 13,6 milioni.

Sogegross fa parte di Agorà Network insieme a Poli, Tigros, Iperal e Rossetto. Si distingue per la capacità di coniugare radicamento territoriale e innovazione, mantenendo al centro il cliente e la qualità dell’esperienza d’acquisto.