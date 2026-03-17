Gruppo Sebino incorpora AVE Antincendi, storica realtà marchigiana

L’espansione del Gruppo Sebino, oggi uno dei principali player italiani nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi antincendio e di sicurezza integrata, compie un nuovo passo. Il gruppo infatti acqusisce AVE Antincendi, storica azienda marchigiana con sede a Jesi e oltre cinquant’anni di attività nel settore. L’operazione, realizzata attraverso Sebino Service Srl conferma la strategia di crescita che ha portato Sebino a costruire una presenza sempre più capillare sul territorio nazionale.

Sebino più forte nel Centro Sud

L’ingresso di AVE Antincendi consente al Gruppo Sebino di rafforzare il presidio nel Centro‑Sud, con un focus particolare sulle Marche. Un territorio questo caratterizzato da un tessuto industriale dinamico, numerose realtà produttive e infrastrutture che richiedono sistemi avanzati di protezione antincendio. L’acquisizione si inserisce in un modello di sviluppo che punta sull’integrazione di PMI locali con competenze tecniche consolidate. E una profonda conoscenza del territorio, un approccio che permette al gruppo di garantire un servizio di prossimità sempre più efficiente.

Con questa operazione, Sebino arriva a contare 11 sedi operative in Italia – tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia‑Romagna, Marche, Lazio e Sardegna e due sedi in Romania. Consolida una rete che oggi supporta clienti industriali e infrastrutturali in contesti complessi e mission‑critical come data center, hub logistici, impianti produttivi e grandi infrastrutture.

AVE Antincendi ha12 dipendenti e una lunga storia di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi antincendio, rappresenta un punto di riferimento per il territorio marchigiano. L’attuale titolare Alioscia Brugiati continuerà a guidare l’azienda, garantendo continuità operativa e contribuendo allo sviluppo commerciale nell’area del Medio‑Basso Adriatico. Una scelta che conferma la volontà del Gruppo Sebino di valorizzare le competenze locali e mantenere un forte legame con il territorio.

Il CEO di Sebino Service, Walter Vignandel

«AVE Antincendi è una realtà storica con competenze solide e un forte radicamento territoriale. Il loro ingresso ci permette di rafforzare la presenza nelle Marche. Inoltre di integrare professionalità preziose per offrire ai clienti servizi sempre più evoluti lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi antincendio».

Dalla parte di AVE Antincendi, l’operazione viene vissuta come un’evoluzione naturale. «Entrare nel Gruppo Sebino significa poter crescere mantenendo la nostra identità», afferma Brugiati. «Abbiamo costruito relazioni solide nel territorio e ora possiamo offrire servizi ancora più completi grazie alla forza di un gruppo strutturato».

L’acquisizione si inserisce, quindi, in un contesto di forte crescita per il Gruppo Sebino, che nel 2025 ha superato i 90 milioni di euro di fatturato. Conta inoltre 300 dipendenti e continua a investire in innovazione, digitalizzazione dei sistemi antincendio e competenze tecniche avanzate. Un percorso che conferma la volontà del gruppo bergamasco di consolidare la leadership nazionale nella protezione antincendio e nella sicurezza integrata.