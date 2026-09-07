Groupe RG acquisisce Morganti–Kapriol

L’accordo tra Groupe RG e Morganti S.p.A., storica azienda lecchese proprietaria del marchio Kapriol, segna un passaggio decisivo nel panorama europeo della sicurezza sul lavoro. È un’operazione che unisce due anime complementari. Da un lato la capillarità commerciale, la forza logistica e la presenza internazionale del gruppo francese. Dall’altro la competenza industriale, la qualità dei prodotti e la reputazione di un marchio italiano che da quasi un secolo rappresenta un riferimento nei DPI e nell’abbigliamento tecnico.

Il valore dell’operazione è duplice

Per Groupe RG, significa potenziare la propria leadership europea, ampliando l’offerta con un brand che gode di una forte riconoscibilità nei mercati dell’edilizia, dell’industria e dell’artigianato. Kapriol porta con sé un know‑how manifatturiero consolidato, una gamma prodotti ampia e una profonda conoscenza dei mercati italiani ed europei.Questa integrazione per il gruppo francese è una leva immediata per accelerare la crescita nei canali professionali e nelle rivendite specializzate.

Per Morganti una svolta strategica

Per Morganti S.p.A., l’ingresso in Groupe RG rappresenta una svolta strategica che preserva identità e continuità. Il management rimane invariato, tutti i dipendenti entrano nella nuova società e il marchio Kapriol continua a essere un protagonista. Con la sua storia, i suoi valori e la sua rete di clienti. L’operazione permette di accedere a una distribuzione europea capillare, attivare sinergie di cross‑selling e rafforzare la competitività in un mercato della sicurezza sempre più globale. A ulteriore garanzia della continuità industriale, quindi, Franco e Alberto Morganti acquisiranno quote del gruppo francese. E confermano così un percorso condiviso e di lungo periodo.

Closing atteso entro ottobre 2026

Il closing è atteso entro ottobre 2026, ma la direzione è già chiara: costruire un player europeo ancora più forte. Un player capace di offrire soluzioni complete, innovative e adeguate alle esigenze dei professionisti della sicurezza sul lavoro. Un’alleanza, quindi, che unisce cultura imprenditoriale, qualità e visione strategica, e che apre una nuova fase di crescita per entrambe le realtà.