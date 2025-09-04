Grigeo investe in sostenibilità affidandosi a Toscotec

Il Gruppo Grigeo ha affidato a Toscotec la fornitura della nuova linea tissue PM7, un impianto ad alta efficienza energetica. Una scelta che segna una nuova tappa nella storica collaborazione tra le due aziende, attiva da oltre 15 anni. L’investimento, strategico per il sito produttivo lituano, punta a raddoppiare la produzione di carta igienica e a ridurre i costi energetici, grazie a tecnologie avanzate e soluzioni sostenibili.

Un benchmark nella produzione tissue

La macchina AHEAD 2.2L, con larghezza di bobina di 5.500 mm e velocità fino a 2.200 m/min, rappresenta un benchmark nella produzione tissue.

Cosa include il sistema

NextPress per l’ottimizzazione dell’essiccazione.

SYD 18’ in acciaio per alte prestazioni.

TurboDryer e TT Hood-Duo con TT Swing per massimizzare l’efficienza energetica.

Predisposizione per riscaldamento elettrico e bilanciamento automatico della cappa con TT Drying Equilibrium.

La fornitura comprende anche l’impianto di preparazione pasta, ciclo dell’acqua, sistema elettrico completo, DCS TT Brain. E inotre una taglierina ribobinatrice Optima 2600 per doppia larghezza di foglio.

“Con PM7 potremo soddisfare la crescente domanda nei mercati baltici, scandinavi e dell’Europa occidentale, rafforzando la nostra posizione strategica”. Ha detto Tomas Jozonis, CEO di Grigeo Group.

“Siamo orgogliosi di contribuire alla visione di Grigeo con tecnologie all’avanguardia e soluzioni sostenibili,” ha aggiunto Alessandro Mennucci, CEO di Toscotec.

Fondato nel 1823, il Gruppo Grigeo è leader nel settore carta e legno in Lituania e tra i principali attori della regione baltica. Con una produzione annua di 70.000 tonnellate di tissue esportate in 19 Paesi, il Gruppo conferma il proprio impegno verso l’innovazione e la sostenibilità.