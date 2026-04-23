Gricar, la nutraceutica italiana che corre veloce

In un settore sempre più dominato da grandi gruppi internazionali, Gricar Chemical continua a distinguersi come una delle poche realtà italiane rimaste indipendenti. E inoltre capace di crescere con continuità senza rinunciare alla propria identità industriale. L’azienda, fondata nel 1970 e oggi attiva nella formulazione e produzione conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici e alimenti a fini medici speciali. Ha chiuso il 2025 superando i 19 milioni di euro di fatturato, con una previsione di crescita oltre i 22 milioni nel 2026.

Espansione all’estero senza precedenti

Una traiettoria sostenuta soprattutto dall’espansione internazionale. Il 58% del giro d’affari, infatti, arriva dall’estero, con una presenza consolidata in oltre 50 Paesi tra Europa, Medio Oriente e Asia. È un risultato che conferma la capacità dell’azienda di competere su scala globale grazie a un modello industriale solido, un portafoglio clienti diversificato. Oltre a un approccio scientifico che integra ricerca, sviluppo e produzione.

La partecipazione alla prossima edizione di Vitafoods Barcelona, in programma dal 5 maggio, rappresenta un passaggio strategico in questa direzione. Gricar si presenterà con un posizionamento sempre più orientato ai mercati esteri e con una novità importante: il rafforzamento della presenza diretta in Spagna, un mercato chiave per il settore nutraceutico europeo. Seguire da vicino clienti e sviluppo commerciale nel Paese iberico significa consolidare relazioni già avviate e aprire nuove opportunità in un contesto particolarmente dinamico.

Come sottolinea il CEO Gian Marco Carenzi, la crescita internazionale è il risultato di investimenti mirati in formule innovative, tecnologie brevettate e servizi full service. Gricar sviluppa ogni anno oltre 1.000 nuovi prodotti. Un dato che testimonia la capacità dell’azienda di trasformarsi da realtà commerciale a piattaforma industriale e di ricerca, capace di accompagnare i clienti lungo l’intera filiera. Dalla formulazione al supporto regolatorio, fino al lancio sul mercato.

Reparto regolatorio punto di forza dell’azienda

Dialoga quotidianamente con i Ministeri della Salute di diversi Paesi, un’attività indispensabile in un settore caratterizzato da normative complesse e differenziate. Questa competenza interna permette a Gricar di accelerare i processi di registrazione e di offrire ai clienti un supporto completo, elemento sempre più decisivo nelle strategie di internazionalizzazione. Nonostante la crescita e l’espansione globale, Gricar resta una realtà interamente controllata da capitale italiano, guidata dal figlio dei fondatori. Una scelta controcorrente in un mercato in cui molte aziende sono state acquisite da fondi o multinazionali, ma che rappresenta un valore distintivo: indipendenza, flessibilità e una visione imprenditoriale di lungo periodo.

Chi è Gricar

Con 75 dipendenti, certificazioni internazionali (GMP, ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000, FDA USA, Halal, Kosher) e una presenza in più di 30 Paesi, Gricar continua a crescere mantenendo salde le proprie radici. Un esempio di come la nutraceutica Made in Italy possa competere nel mondo senza perdere la propria identità.