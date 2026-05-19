Gricar e Farmaceutical Group crescono insieme

L’acquisizione del cento per cento di Farmaceutical Group da parte di Gricar segna un passaggio decisivo nella storia recente del nutraceutico italiano. Per capire la portata dell’operazione bisogna partire dall’identità delle due aziende. Gricar è una realtà storica del settore, nata nel 1970 e cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nella formulazione e produzione di integratori, dispositivi medici e prodotti fitoterapici. Opera in oltre trenta Paesi, è certificata secondo i principali standard internazionali e combina un approccio scientifico rigoroso con una forte vocazione industriale. Farmaceutical Group, invece, è una realtà più giovane ma molto specializzata nel contract manufacturing nutraceutico, con un know‑how tecnico che negli anni ha attirato clienti e progetti ad alto contenuto tecnologico.

In programma l’ampliamento degli spazi produttivi e l’apertura di un reparto dedicato ai prodotti liquidi

L’operazione, guidata dalla holding Synergica dell’imprenditore Gian Marco Carenzi, nasce proprio dalla complementarità tra le due aziende. Gricar porta struttura, esperienza, certificazioni e una rete commerciale internazionale. Farmaceutical Group aggiunge flessibilità, competenze tecniche e capacità produttiva aggiuntiva. L’integrazione permette di creare un gruppo più solido, più ampio e più competitivo, capace di rispondere a una domanda in crescita e a un mercato sempre più esigente. Il piano industriale prevede l’ampliamento degli spazi produttivi, l’apertura di un reparto dedicato ai prodotti liquidi e l’introduzione di tecnologie oggi non presenti nel gruppo. È un salto di scala che consentirà di gestire lotti di dimensioni diverse, ottimizzare i flussi e aumentare la velocità di risposta ai clienti.

L’operazione giova a entrambe le realtà, ma soprattutto a Gricar. L’azienda consolida la propria posizione come piattaforma industriale integrata e rafforza la capacità di sviluppare nuovi prodotti per il mercato nutraceutico e medicale. Per Farmaceutical Group significa entrare in un gruppo più grande, con investimenti, visione strategica e una rete commerciale internazionale. Per il mercato, invece, significa avere un player italiano più forte, più strutturato e più competitivo anche rispetto ai grandi gruppi internazionali.

Gricar cresce veloce

Il piano prevede anche un incremento del 20% della forza lavoro, segno che l’operazione non è solo un consolidamento, ma un progetto di crescita. Emanuele Stocchero, fondatore di Farmaceutical Group, resterà come amministratore, garantendo continuità operativa e trasferimento del know‑how. L’operazione è stata seguita dallo Studio TLA per gli aspetti fiscali, legali e finanziari, mentre il team interno di Gricar ha curato la parte tecnica e produttiva.

Il valore economico dell’acquisizione non è stato reso pubblico, ma la portata degli investimenti previsti lascia intuire un’operazione significativa, pensata per sostenere una crescita di lungo periodo. In un mercato in forte espansione come quello nutraceutico, la combinazione tra capacità produttiva, innovazione e flessibilità può diventare un vantaggio competitivo decisivo. Gricar e Farmaceutical Group, insieme, puntano esattamente a questo.