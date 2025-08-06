Green Silence Group debutta a Chicago

Una rivoluzione silenziosa e sostenibile prende forma. Il Green Silence Group, polo italiano nato dall’unione di Settima Meccanica, Motive e Spin, svela alla IVT Expo di Chicago (20–21 agosto 2025) la soluzione elettroidraulica a circuito chiuso, validata dal prestigioso Maha Fluid Power Research Center della Purdue University.

Il sistema, composto dalla macchina idraulica 4Q®Continuum® e dal motore/generatore elettrico SpinRel®, garantisce:

Riduzione della rumorosità di 15 dB

Recupero energetico fino al 60%

Assenza di terre rare, con efficienza paragonabile ai motori a magneti permanenti

Pensato per veicoli elettrici on-road, off-road e industriali, il sistema è disponibile in taglie da 2,5 kW a 30 kW, con estensione fino a 100 kW entro il 2026. L’architettura compatta e il design eco-friendly rispondono alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione verso soluzioni più performanti e sostenibili.

Con 200 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato, Green Silence punta a raddoppiare entro il 2028. Come?Consolidando la sua presenza in Europa, Nord America e Asia, dove già realizza il 72% dei ricavi2. Un passo deciso verso la transizione energetica, guidato da innovazione, efficienza e comfort acustico.

Green Silence Group S.p.A. è un nuovo polo italiano che unisce le competenze di tre aziende d’eccellenza nel campo delle applicazioni industriali e della mobilità (Settima Meccanica, Motive e Spin), reso possibile grazie alla visione del fondo Xenon Private Equity. Conta oggi oltre 200 dipendenti e un fatturato di 50 milioni di euro che punta a raddoppiare entro il 2028. Green Silence ha una presenza diretta sui mercati europei, del Nord America e dell’Asia e realizza il 72% dei suoi ricavi all’estero, ponendosi come pioniere nell’adozione di tecnologie avanzate e sostenibili, fornendo soluzioni all’avanguardia per la transizione energetica sia in campo industriale che mobile. O