GoTo nomina Filippo Percario country manager Italia

Filippo Percario è Country Manager per l’Italia di GoTo, piattaforma per le comunicazioni aziendali e il supporto IT.

Percario vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni e ICT, con responsabilità dirigenziali in diverse aree geografiche.

Inizia il suo percorso professionale in World Telecom SpA, per poi passare a MCI WorldCom SpA, ora Verizon. Nel 2003 fa il suo ingresso in IDT Corp dove ricopre incarichi di rilievo fino alla nomina di Vice President EMEA nel periodo 2012-2020.

Da gennaio 2021 a settembre 2022 è Cco di TWT SpA, dove garantisce la crescita aziendale della market share nel mercato nazionale dei servizi UCaaS, cloud, sicurezza e connettività. Questo tramite lo sviluppo dei canali di vendita diretta e indiretta nazionali e ne riposiziona il brand a livello internazionale.

“Sono felice di essere entrato in un’azienda in prima linea nella trasformazione degli ambienti di lavoro. Grazie a soluzioni moderne e semplici per le comunicazioni e la collaboration e servizi avanzati di supporto e controllo da remoto. Non vedo l’ora di lavorare con i partner italiani, portando innovazione nello sviluppo del business.”

La nomina arriva mentre GoTo è impegnata a espandere la sua impronta globale. Portando i prodotti di comunicazione e supporto flessibile GoTo Resolve e GoTo Connect alle Pmi. Questi prodotti, unificati da un’unica applicazione e da un unico sistema amministrativo, mirano a rendere l’IT semplice da qualsiasi luogo. Questo include la crescita del nuovo Partner Network di GoTo e del primo Partner Concierge Program sul mercato. Nonché l’aggiunta di GoTo Resolve al Cloud Marketplace di Ingram Micro, una nuova offerta GoTo Resolve per i Managed Service Provider. Oltre agli aggiornamenti del Partner Program di GoTo, l’azienda ha lanciato un’esperienza amministrativa ottimizzata per GoTo Connect. Recentemente concluso un accordo per l’acquisizione di Miradore, azienda leader nella gestione dei dispositivi mobili.

Chi è GoTo

GoTo, l’unica soluzione all-in-one per le comunicazioni aziendali e il supporto IT, rende l’IT facile e conveniente. Progettato per le Pmi, il portafoglio di GoTo comprende GoTo Connect, GoTo Resolve, Rescue e altro. Soddisfa le esigenze di comunicazione e collaborazione unificata (UCC) e di gestione e supporto IT di quasi 800.000 clienti. Oltre 1 miliardo di persone partecipano a riunioni e webinar, con mezzo miliardo di connessioni di supporto e oltre 1 miliardo di dollari di fatturato annuo. Ha sede centrale remote-centric a Boston, Massachusetts, e altri uffici e più di tremila home office in Nord America, Sud America, Europa, Asia, Australia e oltre.