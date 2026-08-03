Goallections, il nuovo hub del collezionismo calcistico

Goallections è la dimostrazione concreta di come una community possa trasformarsi in un’impresa. Dopo aver creato uno dei gruppi Facebook più attivi in Italia dedicati alle maglie da calcio — oltre 19.000 collezionisti — il progetto evolve- Oggi diventa community marketplace italiano interamente dedicato alle maglie da calcio, match worn e store. Un luogo dove comprare, vendere, scambiare, esibire e raccontare maglie che non sono semplici oggetti, ma frammenti di storia sportiva e identità.

Goallections il calcio come cultura globale

E’ stato ideato da Patrizio Altieri, Business Innovation Strategist. Insieme a lui Arcangelo Ronco, Cristiano Carriero, Filippo Delprete (Italian Jersey Collector) e con Alex Ballato (CEO di Hellodì) come advisor. Goallections nasce dall’incontro tra competenze nella comunicazione, nello storytelling e nell’innovazione, unite da una passione comune: il calcio come cultura globale.

Altieri parte da un’intuizione semplice: il collezionismo calcistico è un mercato enorme, in crescita e ancora frammentato. Nel mondo valeva 33,6 miliardi di dollari nel 2024 e arriverà a 271,2 miliardi entro il 2034, con un tasso di crescita del 22,1%. Le maglie da calcio, da sole, raggiungeranno 20,3 miliardi entro il 2031. In Italia, la Serie A ha registrato una media di 29.500 spettatori a partita, Il dato più alto degli ultimi 26 anni: un segnale di quanto forte sia il legame emotivo con questo sport.

Goallections offre uno spazio sicuro, strutturato e affidabile

Goallections risponde a questo bisogno: offre uno spazio sicuro, strutturato e affidabile dove collezionisti, tifosi e nostalgici possono trovare maglie autentiche, confrontarsi, scoprire competenze e costruire relazioni. Non è un marketplace tradizionale: è un community marketplace, un ambiente dove la passione diventa cultura condivisa. La piattaforma ospita già oltre 2.000 maglie, tra cui pezzi iconici come la shirt psichedelica di Jorge Campos ai Mondiali 1994. La maglia di David Platt ai tempi dell’AS Bari o quella della Sampdoria 1994/95. Ogni shirt è una storia, un ricordo, un simbolo di appartenenza.

Goallections parla soprattutto a Millennials e Gen Z, generazioni che cercano autenticità, emozioni e identità più che semplici oggetti. E guarda anche alla sostenibilità: il second-hand sportivo è sempre più centrale, perché acquistare una maglia usata significa scegliere stile, storia e rispetto dell’ambiente. Il futuro del progetto punta ad ampliare l’offerta ai cimeli sportivi e al second-hand, costruendo un ecosistema dove passione, cultura, persone e sostenibilità convivono. Goallections vuole diventare il punto di riferimento del collezionismo calcistico italiano, un luogo dove ogni maglia racconta chi siamo e da dove veniamo.