Gli avvocati di Trieste diventano digitali

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trieste l’Avv. Alessandro Cuccagna e il Consiglio hanno presentato l’APP realizzata in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre.

Tutti gli avvocati e i praticanti triestini da oggi hanno a disposizione un nuovo e innovativo strumento che gli consentirà di svolgere le pratiche quotidiane. Un tool che li proietta in una dimensione digitale all’avanguardia tra gli Ordini in Italia e del territorio del Friuli Venezia Giulia.

Realizzata in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre

Nell’App confluiscono quindi contenuti e funzioni sia del sito dell’Ordine sia di Giuffrè Francis Lefebvre. Offre all’avvocato non solo informazioni di servizio ma anche un aggiornamento quotidiano e tempestivo sulle novità legislative e giurisprudenziali. Ogni news può essere consultata in tempo reale ultime novità, scadenze e appuntamenti. E’ possibile attivare il sistema di alert e di notifica automatico. L’App, scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Google, presenta un’interfaccia grafica semplice consultabile dallo smartphone, grazie al menu a tendina e scorrimento laterale.

Applicazione totalmente gratuita con un solo click

Giuffrè Francis Lefebvre mette a disposizione dei professionisti iscritti all’Ordine i contenuti dei suoi quattro codici firmati di diritto civile, diritto penale, procedura civile e procedura penale. Grazie alla sincronizzazione con la banca dati DeJure, l’aggiornamento è tempestivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della novità legislativa.

Per rendere reperibili le informazioni più importanti, un riquadro evidenzia tutte le più principali novità giurisprudenziali riferite all’articolo in consultazione. Con l’APP è consultabile AVVOCATI.IT, la versione mobile del portale di aggiornamento Giuffrè Francis Lefebvre dedicato all’avvocato.

Un patrimonio legislativo e giurisprudenziale con un semplice click

Da questa sezione sono accessibili le news quotidiane sul mondo giuridico e la professione forense, e lo strumentario. Ovvero una raccolta di tool semplici e intuitivi per agevolare l’avvocato nella sua professione.

Alessandro Cuccagna Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste

“L’Ordine degli Avvocati di Trieste ha valutato la proposta avanzata da Giuffrè Francis Lefebvre, intuendo le positive potenzialità che l’App. poteva avere per i propri iscritti. Uno strumento che consente a tutti di poter fruire e consultare, in tempo reale, i codici sostanziali e processuali civili e penali. Il costante aggiornamento con le novità legislative consente agli avvocati l’opportunità di un nuovo canale di comunicazione con il COA di Trieste.

Un canale di comunicazione diretta con l’Ordine

Giuffrè Francis Lefebvre ha raccolto le indicazioni ed i suggerimenti che i Colleghi della Commissione Informatica del COA hanno ritenuto di esprimere. Si consente così agli iscritti l’utilizzo di uno strumento tecnologico intuitivo, particolarmente utile, anche nell’attuale momento del mondo Giustizia, caratterizzato da tante, forse troppe, novità.

“Con l’Ordine degli Avvocati di Trieste abbiamo aggiunto un ulteriore ed importante tassello al progetto avviato due anni fa con l’installazione della prima APP. Progetto che in Italia è finalizzato a rendere sempre accessibile agli avvocati, soprattutto in mobilità, un patrimonio di informazioni a tutto vantaggio del mondo forense. Coerentemente con il nostro DNA storico e la nostra missione. Questa APP ne è l’ulteriore e tangibile esempio, il cui apprezzamento ci ripaga sia sotto l’aspetto informativo che istituzionale. Inoltre da un lato consente di supportare gli avvocati in ogni situazione. E dall’altro di stabilire un canale di comunicazione diretto tra l’Ordine e i propri iscritti”. Ha detto Anthttps://www.linkedin.com/in/antonio-delfino-84009311/?originalSubdomain=itonio Delfino, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre.