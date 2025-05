Giuseppe Rinaldi è il nuovo Presidente di AIPE

Giuseppe Rinaldi è stato nominato nuovo Presidente di AIPE – Associazione Italiana Polistirene Espanso – per il biennio 2025-2027. Subentra ad Alessandro Augello, che ora assume il ruolo di Vice Presidente con delega all’Edilizia. Paolo Garbagna, già in carica nei precedenti mandati, viene confermato Vice Presidente con delega all’Imballaggio.

Rinaldi, imprenditore con oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’EPS, è AD di Industrie Rinaldi e ceo di Isolkappa, aziende specializzate in isolamento termico e packaging sostenibile. Il suo impegno ha sempre puntato sull’innovazione, la qualità e l’integrazione dell’economia circolare, con soluzioni avanzate per il recupero e il riciclo del polistirene espanso.

Il futuro di AIPE: sostenibilità e transizione ecologica

Nel nuovo mandato, Rinaldi ha ribadito l’importanza di consolidare il ruolo strategico dell’EPS, un materiale leggero, riciclabile al 100% e già riciclato in percentuali crescenti. L’Associazione continuerà a rafforzare la comunicazione, promuovendo dati scientifici e best practices per sensibilizzare le istituzioni sulle reali qualità dell’EPS e sulla sua insostituibilità in edilizia e packaging.

“L’EPS contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO₂ e al contenimento dei consumi energetici”, ha dichiarato Rinaldi. “Il nostro compito è difenderne il valore con fatti concreti e dati alla mano, affinché il settore possa svolgere un ruolo chiave nella transizione ambientale ed energetica”.

AIPE e il panorama europeo

AIPE, fondata nel 1984, rappresenta le aziende produttrici e trasformatori di EPS, oltre ai principali riciclatori e produttori di attrezzature per il settore. L’Associazione collabora con EUMEPS, l’organizzazione europea dei produttori di EPS.Inoltre partecipa a piattaforme come ICESP, contribuendo allo sviluppo di progetti per il riciclo. A livello nazionale, AIPE opera a stretto contatto con COREPLA per la raccolta e il riutilizzo del polistirene espanso. Sostiene anche iniziative di economia circolare in diversi ambiti, tra cui l’isolamento termico a cappotto con il consorzio CORTEXA. Con la nuova leadership e un direttivo rinnovato, AIPE si prepara ad affrontare le sfide ambientali e normative, consolidando il suo ruolo di riferimento per il settore e promuovendo soluzioni sostenibili, efficienti e tecnologicamente avanzate.