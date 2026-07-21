Giunti Psychometrics debutta su Euronext Growth Milan

Giunti Psychometrics arriva alla quotazione su Euronext Growth Milan. Lo fa in un momento storico in cui la valutazione psicologica, la salute mentale e l’assessment digitale stanno diventando settori centrali per aziende, istituzioni e sistemi sanitari. L’ammissione alle negoziazioni, non è solo un traguardo finanziario. E’ a conferma di un percorso imprenditoriale che ha saputo unire scienza, tecnologia e una presenza internazionale sempre più ampia.

L’azienda opera in un ambito molto specifico e in forte espansione: la psicometria. Ovvero lo sviluppo di strumenti scientificamente validati per la valutazione psicologica, clinica, educativa e professionale. I suoi prodotti – test, piattaforme digitali, percorsi formativi – sono utilizzati da psicologi, scuole, aziende, enti pubblici, sistemi sanitari e professionisti della salute mentale. È un settore che cresce perché cresce la domanda: selezione del personale, benessere organizzativo, diagnosi precoce, valutazioni cliniche, mobilità e licenze di guida, formazione continua. Tutti ambiti che richiedono strumenti affidabili, certificati e digitalizzati.

La quotazione porta con sé numeri significativi

Porta una raccolta complessiva di 17,1 milioni di euro, una capitalizzazione post-money di circa 60 milioni, un flottante intorno al 25%. Inoltre la presenza di un fondo francese come lead investor che deterrà oltre il 5% del capitale. È un segnale di fiducia importante, perché testimonia l’interesse di investitori istituzionali verso un settore che, pur non essendo mainstream, ha dinamiche di crescita solide e una forte componente tecnologica.

Il CEO José Sales Grade (nella foto grande) ha definito la quotazione “un passaggio fondamentale”, sottolineando come le risorse raccolte serviranno ad accelerare lo sviluppo di soluzioni digitali avanzate per l’assessment psicologico. E inoltre la salute mentale, oltre che a sostenere l’espansione internazionale e possibili acquisizioni. Il CFO Arturo Cervera Duart (di lato) ha insistito sulla solidità del modello di business, che combina innovazione, tecnologia e crescita per linee esterne. In altre parole, la società non si limita a consolidare ciò che ha costruito: punta a crescere ancora.

Giunti Psychometrics non è una tech company

Dal punto di vista dell’investitore, Giunti Psychometrics si colloca in un settore particolare. Non è una tech company pura, non è una realtà sanitaria tradizionale, ma un ibrido che unisce scienza, contenuti proprietari, piattaforme digitali e servizi professionali. Questo mix può rappresentare un’opportunità per chi cerca aziende con un posizionamento distintivo. E inoltre per chi cerca una storia lunga (oltre 75 anni di attività), una reputazione scientifica consolidata e un mercato globale in espansione. Naturalmente, come per ogni IPO, è importante valutare la capacità della società di mantenere il ritmo di crescita, di scalare i servizi digitali e di competere in un settore che sta attirando nuovi player.

La domanda chiave è se valga la pena investire

Giunti Psychometrics opera in un segmento che sta vivendo una trasformazione profonda. Che include la digitalizzazione della salute mentale, assessment automatizzati, formazione professionale certificata, strumenti di valutazione per aziende e istituzioni. È un mercato che cresce, e cresce in modo strutturale. La presenza di un investitore istituzionale, la solidità del collocamento e la chiarezza della strategia sono elementi che molti analisti considerano positivi. Allo stesso tempo, come per ogni investimento, è fondamentale valutare il profilo di rischio, la capacità di esecuzione e il contesto competitivo.

La quotazione di Giunti Psychometrics non è solo un evento finanziario. E’ la conferma che la psicometria e la salute mentale sono diventate settori strategici, capaci di attrarre capitali, innovazione e attenzione internazionale. Per chi osserva il mercato, è un segnale interessante. Per chi investe, è un’opportunità da valutare con attenzione, considerando sia il potenziale di crescita sia la natura specialistica del business.