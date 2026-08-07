Giunti Psychometrics acquisisce il 51% di ADIPA

Giunti Psychometrics Holding S.p.A., quotata su Euronext Growth Milan è tra i principali player internazionali nella valutazione psicologica. Compie un passo decisivo nella propria strategia globale. Acquisiscei un ulteriore 38,5% di ADIPA, realtà leader nella formazione professionale online per psicologi in Cile, Messico e Colombia. Con questa operazione, la quota detenuta sale dal 12,5% al 51%. Questo permette a Giunti di assumere il controllo della società e di consolidarne i risultati nel bilancio di gruppo.

Ma chi sono i protagonisti di questa operzione?

Per capire la portata dell’operazione è utile chiarire chi sono i protagonisti. Giunti Psychometrics è un’azienda con oltre 75 anni di storia, specializzata nello sviluppo di strumenti psicometrici scientificamente validati. E inoltre , piattaforme digitali e percorsi formativi destinati a psicologi, scuole, aziende, sistemi sanitari e istituzioni pubbliche. Opera in Europa, Medio Oriente, Asia e America Latina, con una missione chiara. Intende fornire strumenti e formazione per aiutare professionisti e organizzazioni a valutare e sviluppare il potenziale delle persone.

ADIPA, invece, è il principale operatore cileno nella formazione professionale online per psicologi. Offre corsi, diplomi e certificazioni ufficiali per l’utilizzo di strumenti psicometrici, con un modello digitale ad alta ricorrenza che negli ultimi anni ha registrato una crescita molto forte. Dal 2022 al 2025 i ricavi sono passati da 2,4 a 4,6 milioni di euro, con un CAGR del 24%. Nel primo semestre 2026 ADIPA ha accelerato ulteriormente, crescendo del 10% e ampliando la presenza in Messico e Colombia, dove i ricavi sono aumentati del 91%.

L’operazione di Giunti Psychometrics giova a diversi stakeholder

Per Giunti Psychometrics significa rafforzare il proprio posizionamento scientifico e commerciale in America Latina, un mercato in forte espansione per la psicologia clinica, educativa e organizzativa. Significa anche integrare verticalmente la formazione con il proprio core business: chi si forma su ADIPA utilizza quotidianamente gli strumenti psicometrici sviluppati da Giunti, creando un circolo virtuoso tra contenuti, tecnologia e pratica professionale. Per gli investitori, l’acquisizione rappresenta il primo utilizzo dei proventi dell’IPO. E conferma la volontà della società di crescere per linee esterne con disciplina finanziaria: l’operazione è stata infatti regolata interamente per cassa, senza ricorso a debito.

Per ADIPA, l’ingresso di Giunti come socio di controllo significa accesso a know‑how scientifico, piattaforme digitali avanzate e una rete internazionale che può accelerare l’espansione in tutta l’America Latina. Per i professionisti della psicologia, l’operazione garantisce maggiore qualità, continuità e innovazione nei percorsi formativi. Inoltre propone nuovi prodotti basati sull’intelligenza artificiale e partnership accademiche in arrivo nel secondo semestre 2026.

In prospettiva, Giunti mantiene un’opzione per acquisire il 100% di ADIPA entro il 2027, segnale di una strategia chiara. Ovvero costruire un polo internazionale che unisca valutazione psicologica, tecnologia e formazione professionale. Una mossa che rafforza la leadership della società. E soprattutto apre nuove opportunità per tutti gli attori coinvolti, dai professionisti ai sistemi sanitari, dalle università agli investitori.