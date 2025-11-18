Giochi Preziosi si affida a Coldwell Banker Commercial Italy

Giochi Preziosi, storico protagonista del settore del giocattolo e del merchandising in Italia sin dagli anni ’70, avvia un nuovo percorso di riorganizzazione che include un piano strategico di gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. Per questo obiettivo, il Gruppo ha scelto Coldwell Banker Commercial Italy (CBC Italy) come advisor esclusivo, incaricato di fornire consulenza e supporto specialistico nel settore real estate.

Fondata nel 1978 da Enrico Preziosi, l’azienda ha iniziato come commercio all’ingrosso di giocattoli, evolvendosi nella progettazione, produzione e nella distribuzione di marchi in licenza. Oggi Giochi Preziosi è tra i principali operatori del mercato del giocattolo in Italia. Detiene una rete capillare di pv diretti e in franchising, e una presenza consolidata anche a livello internazionale grazie a partnership in diversi Paesi europei.

I punti di forza del Gruppo

Approccio integrato che unisce progettazione, licenze, produzione e distribuzione.

Attenzione costante all’innovazione e al valore educativo del gioco.

Impegno nel “regalare un po’ di felicità ad ogni bambino”, mantenendo un legame diretto con il pubblico attraverso i propri negozi e il canale franchising.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rilancio di Giochi Preziosi con l’obiettivo di ottimizzare la gestione e la destinazione dei beni immobiliari. Il portafoglio comprende negozi in locazione in città strategiche e asset a destinazione mista in diverse aree del territorio. CBC Italy affiancherà Giochi Preziosi nella valutazione e gestione di questi immobili. E inividuerà le soluzioni più idonee per garantire continuità operativa e nuove opportunità di sviluppo.

CBC Italy si conferma interlocutore esclusivo e autorizzato. Punto di riferimento diretto per tutte le informazioni relative agli immobili del Gruppo, assicurando un approccio professionale, etico e coordinato.