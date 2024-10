Ginvest: mutuo in tempo reale per la tua nuova casa

Guffanti A. Costruzioni lancia la nuova piattaforma online con calcolo rata mutuo in tempo reale grazie a TeleMutuo, Un accordo per semplificare l’acquisto della casa con una funzione innovativa su guffanti.it

Ginvest, gruppo specializzato in progettazione, sviluppo, vendita e locazione immobiliare, ha migliorato la User Experience del sito della sua società Guffanti A. Costruzioni. Ha introdotto una nuova funzione dedicata al calcolo della rata del mutuo in tempo reale, in collaborazione con TeleMutuo. Questo strumento permette agli utenti di visualizzare, selezionare e calcolare l’importo della rata direttamente sul sito. Facilitando così la valutazione dell’acquisto di un immobile.

Una partnership per semplificare l’acquisto di una casa

La nuova funzionalità, sviluppata in collaborazione con TeleMutuo, società leader nella consulenza creditizia, consente quindi di simulare il mutuo per l’acquisto della casa desiderata. Gli utenti possono accedere al calcolo della rata direttamente sul portale, con la possibilità di ricevere una consulenza telefonica per la conferma della soluzione più adatta alle loro esigenze.

Una vetrina interattiva per gli immobili del Gruppo

Sul sito di Ginvest e delle sue società, gli utenti possono esplorare una vasta gamma di immobili in vendita o in affitto, inclusi box, cantine e posti auto. Il portale diventa una vetrina interattiva, che non solo presenta l’intero portafoglio di immobili del gruppo. Permette anche di organizzare appuntamenti con l’ufficio vendite e valutare immediatamente l’impegno economico di un mutuo.

Luca Guffanti: “Una scelta delicata che richiede attenzione”

Luca Guffanti, (nella foto) Ad di Ginvest, ha spiegato: “L’acquisto di una casa è un momento cruciale e richiede tempo e attenzione. Per questo abbiamo deciso di rendere più semplice e moderna l’esperienza dei nostri clienti, investendo nell’aggiornamento del nostro sito. Grazie alla partnership con TeleMutuo, i visitatori possono analizzare le opzioni immobiliari e avere subito una chiara idea dell’impegno economico legato all’acquisto”.

La visione di TeleMutuo

Andrea Pennato, Amministratore Delegato di TeleMutuo S.p.a., ha aggiunto: “La nostra missione è semplificare il processo di acquisto casa, offrendo soluzioni di mutuo direttamente sul sito Guffanti.it. Questa collaborazione con Ginvest è un’importante opportunità per assistere i clienti nella scelta consapevole della propria casa, già informati sugli aspetti finanziari. Siamo certi che questa collaborazione porterà a risultati positivi e duraturi”.