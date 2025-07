Gin Tonic da mordere. Ad Alassio lo stecco alcolico Perlecó

Ad Alassio l’estate si gusta… su stecco. La gelateria artigianale Perlecó, ha lanciato una novità assoluta: il primo gelato al mondo al Gin Tonic, ribattezzato “Ice Be!Gin Tonic”. Un’idea nata quasi per gioco, ma che ha conquistato subito il palato e la curiosità di appassionati e intenditori.

Creazioni premiate e fuori dagli schemi

Realizzato con il Be!Gin, il gin alla begonia che sta spopolando sulla Riviera ligure, il nuovo stecco è un mix perfetto tra freschezza, originalità e spirito estivo. Il gusto è sorprendentemente fedele al celebre cocktail, ma con la leggerezza e la cremosità di un gelato artigianale. Lanciato ufficialmente durante un evento in gelateria, ha riscosso un successo immediato, tanto da essere già protagonista di una nuova tappa. Il Palio dei Rioni di Albenga, dove sarà disponibile presso la Focacceria Bancarä insieme ad altre golose proposte.

Uno stecco alcolico

Perlecó porterà anche una selezione dei suoi gelati premiati con i “2 coni” dal Gambero Rosso, nella storica Pescheria Barone, vicina al punto vendita di Albenga. “Sarà una splendida occasione per far conoscere una parte delle nostre creazioni a un pubblico esigente e competente come quello di Albenga”. Ha dichiarato il titolare, entusiasta del progetto di espansione nel centro storico ingauno. “Questo gelato è nato come una sfida, un gioco creativo. Ma ha stupito persino i produttori di gin per la sua fedeltà al gusto e l’originalità dell’idea. Non è solo un gelato, è un’esperienza: un gin tonic che non avresti mai pensato di poter mordere”. Ha aggiunto il fondatore della gelateria.

Con questa nuova invenzione, Perlecó conferma il suo ruolo di laboratorio creativo del gusto, capace di trasformare un drink iconico in un dessert da passeggio. E se l’estate è il momento perfetto per brindare, ad Alassio si può farlo anche con un gelato. Cheers.