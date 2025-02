Giappone opportunità nel segmento quality growth

In Giappone gennaio ha registrato una solida performance relativa, formata dalla ripresa dei titoli delle apparecchiature per semiconduttori e dalla forte domanda nel settore dei macchinari. Secondo Richard Kaye, Portfolio Manager del fondo Comgest Growth Japan di Comgest.la crescita è stata sostenuta dall’annuncio degli utili di TSMC. Evento che ha fornito segnali incoraggianti per i processi di fabbricazione più avanzati, e dall’aumento della richiesta di apparecchiature elettroniche e batterie al litio.

Il panico di DeepSeek

Tuttavia, il “Panico DeepSeek” – innescato dalla reinvenzione di OpenAI con un finanziamento di 5 milioni di dollari – ha colpito i titoli dei semiconduttori, dei data center e persino dell’energia. Riteniamo che i progressi nell’efficienza di addestramento e inferenza stimoleranno ulteriormente la domanda di Intelligenza Artificiale. Inoltre favorirà l’intera catena di approvvigionamento, dai fornitori di servizi ai data center. Mentre l’attenzione resta concentrata su Nvidia, molte altre aziende del settore hanno subito correzioni dei prezzi dall’estate scorsa. E ora stanno iniziando a riprendersi, grazie a prospettive di domanda più chiare.

Titoli bancari? Un investimento poco interessante

Il rally delle azioni bancarie e dei rendimenti USA si è attenuato nell’ultimo trimestre, nonostante la Banca del Giappone abbia accennato a un graduale allentamento della sua politica monetaria accomodante. I titoli bancari rimangono un investimento poco interessante, dati la limitata crescita del credito e il ridotto potenziale dei margini di interesse in Giappone.

Fast Retailing ha riportato ottimi risultati, con una crescita degli utili tra il 13% e il 19%. Grazie all’espansione in Europa e negli Usa, dove la strategia dei flagship store ha rafforzato la presenza e la popolarità del brand. Dopo un incontro con il CEO, abbiamo apprezzato la sua visione strategica. In particolare riguardo alla promozione di un nuovo livello di gestione e alla creazione di una catena di approvvigionamento sostenibile.

Riteniamo che le società di crescita giapponesi, innovative e dinamiche, rappresentano una grande opportunità. Con il tempo, ci aspettiamo una crescente normalizzazione del mercato. Supportata da un numero sempre maggiore di investitori che condivideranno questa visione.