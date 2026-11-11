Geometri, il 18 novembre a Roma la sfida per sbloccare il patrimonio immobiliare

Geometri: il patrimonio immobiliare è una delle principali ricchezze degli italiani. Vale migliaia di miliardi di euro. Rappresenta una quota rilevante del risparmio delle famiglie. Eppure una parte consistente di questo valore rischia di rimanere bloccata. Il nodo è la certezza documentale degli immobili. Senza regole uniformi, molte operazioni si fermano. Si allungano i tempi delle pratiche. Crescono i costi. Si rallentano compravendite, ristrutturazioni ed quindi gli efficientamenti energetici.

L’Italia possiede uno dei più estesi patrimoni immobiliari privati d’Europa

Di questo si parlerà il 18 novembre a Roma, all’Auditorium Antonianum, durante l’evento “Valore Geometra: il valore della certezza” promosso dalla categoria. L’appuntamento parte da un dato concreto. L’Italia possiede uno dei più estesi patrimoni immobiliari privati d’Europa. Un patrimonio che necessita di interventi di rigenerazione, manutenzione e riqualificazione.

La questione centrale riguarda lo stato legittimo degli immobili. Un tema spesso decisivo per autorizzazioni, accesso agli incentivi e trasferimenti di proprietà. Una ricerca realizzata con Smart Land e CGIA Mestre, insieme a una survey nazionale tra i professionisti, fotografa le criticità presenti sul territorio. Emergono differenze applicative tra enti locali. Emergono tempi amministrativi non omogenei oltre le incertezze interpretative che frenano gli investimenti.

Da queste evidenze nasce quindi la proposta del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, della Fondazione Geometri Italiani e della Cassa Geometri.

L’obiettivo dei geometri è una riforma mirata

Nessuna sanatoria generalizzata. Nessun nuovo costo per lo Stato. La richiesta è rendere uniforme l’applicazione delle norme e rafforzare la certezza del diritto. Per i geometri, la semplificazione amministrativa è una leva economica. Significa rendere più rapido il recupero del patrimonio esistente. E anche sostenere la transizione energetica. Significa anche favorire la sicurezza degli edifici e la valorizzazione degli immobili.

Il messaggio dell’evento è chiaro: senza certezza normativa non c’è trasformazione urbana. E senza trasformazione urbana una parte della ricchezza immobiliare italiana rischia di restare ferma. I geometri chiedono quindi regole più chiare per trasformare gli immobili in un motore di crescita, sostenibilità e sviluppo.