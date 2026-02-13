Home / Economia & Finanza / Generali sceglie PASS Insurance, nuova “spina dorsale”

Generali compie un passo decisivo nella sua evoluzione tecnologica scegliendo PASS Insurance, la piattaforma core assicurativa di RGI. Una scelta come motore unico per la gestione integrata di Vita, Danni e Sinistri in più Paesi europei. Scelta arrivata dopo un lungo processo di selezione internazionale e che apre la strada a un modello operativo condiviso, scalabile e pronto a sostenere la crescita del Gruppo nei prossimi anni.

Chi è PASS Insurance

La piattaforma è già attiva in Spagna e Svizzera, mentre è in fase di estensione in Portogallo, Ungheria, Slovenia e Croazia, per un perimetro iniziale di circa 15 milioni di polizze. L’obiettivo è chiaro. Creare un’unica “costellazione tecnologica” in grado di armonizzare processi, dati e operatività. Mantenendo però la capacità di adattarsi alle specificità normative e linguistiche di ogni mercato.

PASS Insurance è una piattaforma moderna, modulare e completamente integrata, progettata per funzionare come una vera infrastruttura “multi‑mondo”. Ovvero un unico cuore tecnologico che batte in più Paesi, con la capacità di supportare end‑to‑end la gestione di polizze e sinistri. La sua architettura permette di standardizzare i processi tra i diversi mercati, pur garantendo autonomia locale grazie a un’elevata configurabilità. È, in altre parole, una piattaforma che unisce ordine e libertà, controllo e flessibilità.

Non a caso PASS rappresenta la dorsale tecnologica di “Insurance in a Box”, l’iniziativa strategica di Generali dedicata ai servizi condivisi. Il programma sarà sviluppato congiuntamente da RGI e da Generali Core Tech. La nuova software factory di Generali nata per accelerare la trasformazione digitale combinando competenze assicurative, capacità tecnologiche e delivery industriale.

Questo traguardo è il risultato degli investimenti costanti di RGI in ricerca e sviluppo, che hanno portato alla creazione di una piattaforma predisposta per il cloud, progettata per contesti complessi e arricchita da funzionalità di Intelligenza Artificiale. L’AI è già parte integrante dell’evoluzione di PASS: supporta sviluppo, configurazione, controllo qualità e gestione operativa. Con una roadmap che punta a potenziare automazione, efficienza e capacità decisionali lungo tutta la catena del valore assicurativa.

Gianni Camisa, ceo di RGI.

«La decisione di Generali rappresenta una forte validazione della visione e degli investimenti che abbiamo costruito negli anni. PASS non è solo un sistema core, ma una piattaforma strategica pensata per abilitare modelli di servizio condivisi, eccellenza operativa e innovazione continua su larga scala».

Paolo Simoni, country manager Italy di RGI

«Questa scelta riconosce la nostra capacità di creare centri di competenza basati sul nostro core system. È una conferma della fiducia nella nostra tecnologia e nella nostra abilità di trasferire know‑how e competenze avanzate, abilitando una gestione agile e internazionale».

