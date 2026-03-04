Games Time conquista la Germania: il gaming italiano sbarca a Dortmund

Games Time mette il turbo e debutta ufficialmente all’estero. Il primo store internazionale apre a Dortmund, nel cuore della Renania Settentrionale-Vestfalia, una delle aree più vivaci d’Europa per commercio e intrattenimento. Insieme al nuovo pv nasce anche la filiale commerciale tedesca, segno che l’espansione non è un test… ma un vero livello successivo.

Games Time: un format italiano che piace (e funziona)

Nata nel 2012 come prima catena italiana a unire negozio + area gaming, Games Time è diventata un punto di riferimento per chi ama console, PC, tornei, carte collezionabili, merchandising. E tutto ciò che ruota attorno al mondo del gioco. Oggi conta oltre 40 affiliati in Italia e un concept che parla a tutti: famiglie, ragazzi, adulti, gruppi di amici.

Il nuovo store tedesco porta all’estero gli elementi che hanno reso il brand riconoscibile:

150 mq di spazio dedicato al gaming e alla socialità.

sei vetrine che catturano l’attenzione.

un layout pensato per far giocare, provare, curiosare.

un team guidato dal titolare Luigi Messina, affiancato da due collaboratori.

Un luogo dove si compra, si gioca, si festeggia e si passa il tempo libero. Insomma: un “parco giochi indoor” in formato boutique.

Perché proprio Dortmund?

Perché è una città con: un bacino d’utenza enorme e variegato, una forte vocazione commerciale, un mercato dell’entertainment in crescita costante. In altre parole: il posto perfetto per testare il format fuori dall’Italia e iniziare a costruire una presenza europea.

Fedele Daidone, CEO di Games Time Italia

«L’ingresso in Germania segna l’inizio di una nuova fase. Dortmund è un banco di prova importante e un segnale chiaro delle nostre ambizioni: crescere all’estero mantenendo l’identità italiana e la qualità dell’esperienza che ci contraddistingue».

Un brand che punta a diventare player europeo

Con questo primo passo oltreconfine, Games Time si candida a diventare un protagonista dell’intrattenimento indoor in Europa. Il settore è in piena evoluzione e chi saprà offrire esperienze coinvolgenti, spazi accoglienti e community attive avrà un vantaggio competitivo enorme.