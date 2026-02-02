GAM rafforza il team: Alessandro Arrighi nuovo client director

GAM Investments annuncia la nomina di Alessandro Arrighi a client director per l’Italia, con effetto da febbraio 2026. Conferma così il forte impegno del gruppo nel potenziare la propria presenza sul mercato italiano.

Chi è Alessandro Arrighi

Per Arrighi si tratta di un ritorno in GAM, questa volta con un ruolo più ampio e strategico. Con oltre trent’anni di esperienza nel settore, ha ricoperto posizioni di primo piano nel mondo dell’asset management. Prima del recente incarico in Edmond de Rothschild AM come senior managing director of Institutional Sales Italy, aveva già maturato esperienze in GAM. Come Head of Retail Distributors ha gestito le relazioni con i principali intermediari italiani. Il suo percorso professionale include inoltre ruoli di vertice in La Financière de L’Échiquier, Ethenea — dove ha guidato il lancio di Ethenea Independent Investors in Italia — e Carmignac.

«Questa nomina sottolinea l’importanza strategica del mercato italiano per GAM». Afferma Tim Rainsford, Group Chief Distribution & Product Officer. «Accogliamo con entusiasmo Alessandro Arrighi: la sua professionalità e la sua profonda conoscenza del mercato saranno decisive per i nostri obiettivi di crescita».

Arrighi commenta il suo ritorno con entusiasmo. «Sono lieto di rientrare in azienda. In un settore sempre più competitivo e globale, è fondamentale dimostrare qualità gestionale, solidità e un DNA societario riconoscibile. GAM incarna queste caratteristiche, unite a una comprovata capacità di offrire strategie distintive ai clienti». Da anni GAM si distingue per il suo approccio alla gestione attiva e per una piattaforma globale che abbraccia strategie azionarie, obbligazionarie, multi-asset e alternative. Obiettivo: diversificare i portafogli e generare performance solide.

Chi è GAM

E’ un gestore di investimenti indipendente quotato in Svizzera, con una presenza globale e clienti in quasi tutti i continenti. Offre soluzioni di investimento differenziate attraverso le attività di Investment e Wealth Management, con l’obiettivo di proteggere e accrescere il futuro finanziario dei propri clienti. Il gruppo promuove innovazione, sostenibilità e leadership nel settore. Al 30 giugno 2025, il patrimonio gestito ammontava a CHF 12,7 miliardi. GAM, fondata nel 1983, ha sede centrale a Zurigo e uffici in 15 Paesi.