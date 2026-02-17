GAM cambia marcia: Gerhard Lohmann nuovo CFO… e la finanza si prepara a brillare

GAM Holding AG annuncia un cambio di regia ai vertici finanziari. Gerhard Lohmann entra nel gruppo e dal 26 marzo 2026 diventerà group CFO e membro del CdA. Una mossa che segna l’avvio della nuova fase strategica del gruppo con sede a Zurigo. Lohmann raccoglie il testimone da Richard McNamara, che dopo dieci anni lascia GAM per una nuova avventura nel mondo della gestione patrimoniale. Resterà comunque fino ad aprile per garantire una transizione morbida e senza scossoni.

Chi è Lohmann group Cfo di GAM

Lohmann arriva con un curriculum che sembra scritto da un fan della “finanza epica”: ruoli di vertice. Credit Suisse e Swiss Re, responsabilità globali, gestione di team internazionali, architetture finanziarie complesse, M&A, rischi, capitale, liquidità. Insomma, un CFO che non si spaventa davanti a nulla. È noto per uno stile di leadership trasparente e collaborativo, e per aver guidato organizzazioni in contesti regolamentati e ad alta complessità. Non manca nemmeno un lato “umanista”: ha sostenuto iniziative educative e imprenditoriali in Africa orientale.

McNamara, dal canto suo, lascia GAM dopo averla accompagnata in anni di trasformazione profonda. Il CEO Albert Saporta lo saluta con gratitudine. E accoglie Lohmann con entusiasmo: «La sua esperienza internazionale e la sua capacità di esecuzione strategica sono perfette per la prossima fase di crescita». Un passaggio di consegne impeccabile, con un nuovo CFO che sembra pronto a portare GAM nella sua “fase 2.0” con stile, visione e un pizzico di carisma svizzero.

GAM è un gestore di investimenti indipendente quotato in Svizzera. Si tratta di un asset manager globale attivo e indipendente che offre soluzioni di investimento distinte e differenziate ai propri clienti attraverso le attività di Investment e Wealth Management Businesses. Il suo obbiettivo è proteggere e migliorare il futuro finanziario dei suoi clienti. Attira e promuove le menti più brillanti per fornire leadership in materia di investimenti, all’insegna dell’innovazione e con un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Al 30 giugno 2025, il patrimonio gestito totale ammontava a CHF 12.7 miliardi. GAM presenta una distribuzione globale con uffici in 15 paesi ed è geograficamente diversificata con clienti in quasi tutti i continenti. GAM Investments è stata fondata nel 1983, ha sede centrale a Zurigo e una sede legale a Hardstrasse 201 Zurigo, 8005 Svizzera.