Galati guida commerciale di Fabrick per crescere in Europa

La crescita europea passa dal rafforzamento della leadership commerciale. Con questo obiettivo Fabrick, tra le principali realtà attive nell’Open Finance, ha nominato Roberto Galati chief commercial officer. E gli ha affidato il compito di consolidare la presenza dell’azienda nei mercati strategici e accelerarne lo sviluppo internazionale.

La nomina arriva in una fase di forte evoluzione del settore finanziario

Banche, fintech, aziende e istituzioni chiedono soluzioni sempre più integrate per i pagamenti digitali, l’Embedded Finance e l’Open Banking. In questo scenario Fabrick punta a rafforzare ulteriormente la propria capacità di intercettare nuove opportunità commerciali e di accompagnare i clienti nei processi di innovazione. Galati porta in dote oltre ventotto anni di esperienza maturata nel mondo dei pagamenti. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli apicali in realtà globali come Diners Club International, American Express e Worldline, dove ha guidato la divisione merchant services per il segmento retail enterprise in Italia.

Nel nuovo incarico lavorerà a stretto contatto con il CEO Paolo Zaccardi

Il suo compito sarà valorizzare le competenze presenti nell’ecosistema Fabrick e trasformarle in nuove opportunità di business. L’obiettivo è rafforzare le relazioni con clienti e partner, ampliare la presenza commerciale nei mercati europei e sostenere l’adozione delle piattaforme e dei servizi sviluppati dal gruppo. Il valore aggiunto della nomina risiede soprattutto nella capacità di connettere competenze commerciali, conoscenza del mercato dei pagamenti e visione internazionale. Fabrick dispone già di un portafoglio articolato di soluzioni tecnologiche e di una presenza consolidata in più Paesi europei. Per sostenere una nuova fase di crescita aveva bisogno di una guida capace di trasformare questo patrimonio in sviluppo commerciale su larga scala.

L’azienda si rivolge a banche, istituzioni finanziarie, fintech, corporate e startup che vogliono integrare servizi finanziari digitali nei propri modelli di business. Attraverso un modello di piattaforma aperta, Fabrick consente di incorporare pagamenti, servizi di Open Banking e soluzioni finanziarie innovative con tempi di implementazione ridotti, favorendo nuovi ricavi e una migliore esperienza per gli utenti finali.

Paolo Zaccardi, CEO e co-founder della società

«Fabrick ha costruito negli anni una posizione solida nel mercato italiano e una presenza sempre più rilevante in Europa. L’esperienza internazionale di Roberto rappresenta un importante acceleratore per la nostra strategia di crescita». Per Galati il nuovo incarico rappresenta l’opportunità di valorizzare un ecosistema che unisce tecnologia, competenze specialistiche e relazioni consolidate. «Ho trovato una realtà ricca di talento e know-how. Lavoreremo per rafforzare ulteriormente il ruolo di Fabrick come partner di riferimento nell’Open Finance e nei pagamenti digitali», commenta il manager.

Partecipata dal Gruppo Sella, Mastercard e Reale Mutua, Fabrick coordina un ecosistema che comprende realtà come Judopay, finAPI, Fabrick Solutions Spain e Fintech District. Un insieme di competenze che punta a crescere più velocemente nei principali mercati europei, facendo leva su una strategia commerciale sempre più integrata e internazionale.