Gabetti accelera la trasformazione di Great

Great – Gabetti Real Estate Advisory & Transactions entra in una fase decisiva del proprio percorso di rilancio e crescita, segnando un nuovo capitolo nella strategia di trasformazione dl gruppo. L’arrivo di tre manager di primo piano — Stefania Campagna, Luca Villani e Nico Di Benedetto — rappresenta un investimento diretto nel rinnovamento dell’organizzazione. E soprattutto nella costruzione di una piattaforma di advisory immobiliare più solida, specializzata e competitiva.

La scelta di rafforzare il top management si inserisce in un progetto più ampio con cui Gabetti sta riposizionando Great come hub strategico per servizi di advisory & transactions ad alto valore aggiunto. Gabetti punta a integrare competenze verticali, capacità consulenziale e una visione industriale più ampia del mercato. Un cambio di passo che mira a consolidare la leadership del gruppo lungo l’intera filiera immobiliare. Tutto in un contesto in cui investitori e occupier richiedono modelli di servizio più evoluti, data‑driven e orientati alla creazione di valore.

Great come hub strategico

In questo quadro, Stefania Campagna assume il ruolo di vicedirettore generale e Head of Transactions & Occupier Services, affiancando il CEO Daniele Martignetti nello sviluppo della società. Con oltre vent’anni di esperienza in real estate advisory maturata in contesti internazionali come JLL e CBRE, guiderà le attività di locazione e vendita su tutte le asset class.. Accanto a lei anche Luca Villani, Head of Agency & Tenant Representation Italy. Avrà il compito di potenziare l’offerta di intermediazione e consulenza per investitori e occupier. Villani lavorerà allo sviluppo di un modello innovativo di tenant representation, sempre più orientato alla trasformazione degli spazi commerciali.

Completa il nuovo assetto manageriale Nico Di Benedetto, nominato Head of Alternative Investments. Esperienza nei capital markets, nel private equity real estate e nella strutturazione di operazioni complesse sarà centrale per consolidare e ampliare le attività di investimento sulle asset class Hospitality. Otre che nel Living e Healthcare, segmenti oggi cruciali per la crescita del settore.

Daniele Martignetti, ceo di Great

«Gli ingressi di Stefania, Luca e Nico rappresentano un passaggio chiave nel nostro percorso di crescita e rilancio. Stiamo investendo su competenze di alto profilo per innovare, integrare e sviluppare le nostre linee di business. Potremo così da rispondere con efficacia a un mercato in profonda trasformazione e supportare investitori e occupier nella creazione di valore.» Con queste nomine, Great consolida il proprio posizionamento come piattaforma integrata di real estate advisory & transactions. E conferma inoltre la volontà di Gabetti Group di guidare il cambiamento del settore attraverso servizi consulenziali sempre più specializzati, strutturati e orientati alla crescita.