Fútbol Emotion apre a Bergamo il nuovo store nel distretto smart ChorusLife

Fútbol Emotion, azienda nella vendita di articoli sportivi specializzati nel calcio, ha aperto il sesto punto vendita in Italia dentro ChorusLife, nuovo smart district di Bergamo. Lo store, che si estenderà su oltre 700 metri quadrati, rappresenta il più avanzato concetto di negozio fisico del brand. E stato progettato per adattarsi alle nuove tendenze del retail sportivo e offrire un’esperienza immersiva e tecnologica.

ChorusLife un progetto di rigenerazione urbana

E’ un luogo inclusivo e ad alto contenuto tecnologico che integra spazi commerciali, residenze, arena e servizi dedicati al tempo libero, allo sport e al benessere. In questo contesto, Fútbol Emotion offrirà ai calciatori di ogni livello e agli appassionati di calcio un’esperienza d’acquisto moderna e completa. Il nuovo store, quindi, è tra i più grandi del distretto. Sarà caratterizzato da ambienti spaziosi e funzionali, con zone interattive e spazi espositivi dinamici che permetteranno ai clienti di scoprire, provare e confrontare i prodotti in totale comodità. L’offerta comprenderà, quindi, le principali marche del settore – adidas, Nike, Puma, New Balance. E noltre tutte le tipologie di prodotto: scarpe da calcio per ogni fascia di prezzo, divise ufficiali delle migliori squadre al mondo. E inoltre materiale per l’allenamento, accessori e abbigliamento sportivo e lifestyle.

Fútbol Emotion consolida la propria leadership nella distribuzione di articoli sportivi

A completare l’esperienza, un team di venditori specializzati offrirà consulenza tecnica personalizzata e servizi esclusivi dedicati a giocatori, allenatori e club. L’obiettivo è creare un ambiente che integri la dimensione fisica e digitale, combinando il catalogo online con l’esperienza diretta in negozio. Con questa apertura, prevista entro marzo 2026, Fútbol Emotion consolida la propria leadership nella distribuzione di articoli sportivi. Rafforza inoltre la presenza in Lombardia, offrendo uno spazio innovativo e progettato per vivere al massimo la passione per il calcio.