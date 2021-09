FUSA Expo dal 4 al 6 ottobre a Brescia

FUSA Expo sarà il primo evento B2B in presenza a Brixia Forum dopo la riapertura, organizzato da Area Fiera a Brescia da lunedì 4 a mercoledì 6 ottobre 2021. Era ora dicono esperti e tecnici del settore che per questo evento hanno occupato tutti gli spazi disponibili con oltre 250 aziende partecipanti.

Mauro Grandi ceo di Area Fiera

“Le fiere sono prettamente verticali in settori specifici. L’intuizione di FUSA Expo è invece quella di rappresentare in un unico evento tutti quei prodotti e servizi che ogni azienda, attività commerciale o professionista, utilizzano. Gli espositori aiuteranno i visitatori ad ottimizzare la gestione aziendale e incrementare il proprio business”.

FUSA Expo è un’opportunità reale per aziende, attività̀ commerciali e studi professionali che in un unico luogo trovano le migliori forniture e le novità per ambienti di lavoro e uffici. Ma non solo. Disponibili anche le innovazioni in ambito tecnologico ed informatico, i servizi fondamentali per l’impresa e le soluzioni di performance marketing. Inoltre potranno incontrare consulenti altamente qualificati.

Roberto Saccone presidente Camera di Commercio di Brescia e Pro Brixia

“Lo scorso anno poteva apparire un azzardo, visto il periodo che stavamo attraversando. Ma finalmente tutti gli indici indicano una ripresa dell’economia nazionale e bresciana. Nel secondo trimestre 2021, la produzione industriale bresciana ha ripreso slancio con una crescita del +4,3% sul primo trimestre del 2021 e un forte rimbalzo (+42,0%) in confronto allo stesso trimestre del 2020. La Camera di Commercio e la sua azienda speciale Pro Brixia supportano il comparto fieristico, mettendo a disposizione delle aziende un contributo del 50% a fondo perduto. Inoltre propongono servizi di assistenza organizzativa nelle fasi di acquisizione dell’area fieristica e allestimenti personalizzati”

Le categorie presenti in fiera

Le categorie presenti in fiera coprono l’intero spettro delle necessità aziendali:

Arredamento e design per l’ufficio

Arredamento per attività commerciali

Soluzioni strutturali

Sicurezza

Tecnologie e attrezzature

Consulenza e formazione

Marketing e comunicazione

Gestione e servizi

Eventi con crediti formativi

Il pubblico di riferimento – l’evento è B2B – è composto da aziende, esercenti, liberi professionisti, operatori, designer, facility manager, enti pubblici e associazioni e responsabili acquisti. Durante i 3 giorni di FUSA Expo verranno organizzati eventi per fornire competenze specifiche ai diversi target di visitatori. Alcuni appuntamenti daranno diritto ai crediti formativi erogati dagli ordini di riferimento dei quali gode della collaborazione. Di seguito alcuni eventi con crediti formativi.

Il commercialista, le micro imprese e i rapporti con gli istituti di credito – organizzato da: UGDC Brescia, Data Group Srl, Wolters Kluver Italia Srl.

Spazi di lavoro in immobili vincolati: come progettare uffici e sedi di rappresentanza in dimore storiche – organizzato da: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia.

Il rischio sismico: valutazione e miglioramento della sicurezza. Opportunità ed incentivi aziendali – organizzato da: AiFOS Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro

La sorveglianza sanitaria aziendale in epoca di Covid-19. Il ruolo del medico competente – organizzato da: Assopadana Claai.

Le piante per sanificare l’aria all’interno dei luoghi di lavoro – organizzato da: Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia.

Assunzioni e Licenziamenti: come gestire il rapporto di lavoro – organizzato da: Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro di Brescia.

Altri eventi in programma

Next Gen HR: ridurre il costo del lavoro con strumenti digitali innovativi – organizzato da: Studio Ziveri.

Gestione commesse all’interno dell’ERP Microsoft – organizzato da: Ingest Srl.

Basta con la carta in ufficio! – organizzato da: Centro Paghe Brescia Srl.

Recovery Fund: le opportunità per le imprese – organizzato da: Saef Srl.

L’Utilizzo e la Tutela del Marchio sul Web – organizzato da: Bugnion Spa.

