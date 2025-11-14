Home / Economia & Finanza / Frontech seleziona 8 startup per il 2° batch di accelerazione

Sono otto le startup selezionate per il secondo batch di accelerazione lanciato da Frontech. Il programma parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP Venture Capital dedicato ad AI, web3, metaverso e altre tecnologie di frontiera. Il Demo Day, all’interno di Connessioni Future 202, ha rappresentato l’occasione perfetta per svelare le realtà selezionate. Le startup hanno raccontato il loro percorso di crescita e i progetti pilota sviluppati con i partner del programma. Hanno mostrato applicazioni concrete delle tecnologie emergenti nei settori strategici per il Paese.

Tra oltre 200 candidature, si sono distinte: AgerTech, Aurea Hub, Cosmeply, Geen.AI, Saturnalia, Point-out, Quido e SoundBerry.ai. Al via anche la call for startup per la terza edizione: candidature aperte fino al 23 novembre 2025 tramite form online.

Frontech: l’acceleratore per le tecnologie di frontiera

Le tecnologie di frontiera, come AI e Metaverso, sono leve decisive per l’innovazione e la trasformazione digitale. Da questa visione nasce nel 2024 Frontech. L’iniziativa di CDP Venture Capital inserita nel Piano Industriale che destina 1 miliardo di euro all’Intelligenza Artificiale. La missione è chiara: rendere accessibili e integrate nel tessuto industriale italiano le soluzioni più avanzate, supportando le imprese nell’adozione di tecnologie dirompenti.

Il secondo batch: criteri e attori coinvolti

La selezione ha seguito criteri precisi:

allineamento con le tendenze tecnologiche emergenti.

impatto potenziale sulle industrie di riferimento.

scalabilità del modello di business.

strategia chiara di generazione di valore a lungo termine.

Il processo è stato condotto con il supporto di FNDX, insieme a Cariplo Factory, CDP Venture Capital, GELLIFY e Innois.

Le startup ufficialmente a bordo

AgerTech: digitalizzazione agricola con AgerIX, assistente digitale su WhatsApp.

Aurea Hub: fintech per asset digitali e pagamenti in stablecoin con Aurea Wallet.

Cosmeply: piattaforma AI per la compliance cosmetica, automatizza il CPSR.

Geen.AI: welfare aziendale inclusivo, colma il gender data gap.

Saturnalia: monitoraggio coltivazioni via immagini satellitari.

Point-out: agente AI per la Generative Engine Optimization, visibilità nei chatbot.

Quido: AI multi-agent per il private capital, automatizza il lavoro dei fondi.

SoundBerry.ai: foundation layer AI per stem audio di alta qualità, con web-app e plugin DAW.

La terza edizione: call for startup aperta

Durante il Demo Day è stata lanciata la terza edizione del programma di accelerazione, con l’obiettivo di selezionare 10 startup innovative e investire oltre 7 milioni di euro complessivi.

Durata: sei mesi

Investimento pre-seed: 150.000 euro per ogni startup.

Opportunità: sviluppo di un Proof of Concept (POC) con i partner di Frontech.

Le candidature sono aperte fino al 23 novembre 2025 sul sito www.frontechaccelerator.it.

