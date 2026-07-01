Fortidia acquisisce Wing: un bel cambio per la logistica europea

A proposito di Fortidia acquisisce Wing … Dietro questa operazione c’è molto più di un semplice passaggio di proprietà. Da una parte c’è Fortidia, la piattaforma globale di MBE Worldwide che abilita il commercio delle micro, PMI attraverso spedizioni, logistica, fulfillment, marketing e stampa. Dall’altra c’è Wing, uno dei player francesi più dinamici nella logistica per l’ecommerce, nato nel 2015 e cresciuto con un ritmo superiore al 30% anno su anno. Due mondi che si sfioravano già da tempo e che ora si fondono, creando un nuovo baricentro nel mercato europeo della logistica.

Fortidia porta con sé una rete capillare

Infatti detiene 3.200 Business Solutions Centers in 56 Paesi, 14.000 addetti, 900.000 clienti business serviti nel 2025. È un ecosistema che vive di prossimità, di servizi integrati e di una presenza fisica che permette alle MPMI di competere su scala globale. Wing, invece, è la quintessenza della logistica digitale. Un’unica interfaccia che collega più di 10 corrieri e oltre 30 piattaforme ecommerce. Ma non solo. Anche 3 milioni di spedizioni gestite ogni anno, una specializzazione nelle soluzioni Ship‑from‑Store che ha rivoluzionato il modo in cui i retailer francesi gestiscono le consegne.

L’acquisizione è un incontro di identità

Fortidia aggiunge a sé un operatore agile, tecnologico e profondamente radicato nel mercato francese. Wing entra in un gruppo che può amplificare la sua crescita, accelerare la sua espansione internazionale e potenziare la sua capacità operativa. Lo ha detto chiaramente Giuseppe Filosa, region Vp di Fortidia. Wing si integra perfettamente nell’ecosistema, portando competenze e soluzioni che rafforzano la capacità del gruppo di servire le imprese in un mercato che cambia velocemente. Per Wing, nelle parole dei founder Antoine Sentenac e Jean‑Baptiste Maillant, questo non è un cambio di direzione ma un’accelerazione. La strategia era già tracciata, Fortidia permette di percorrerla più rapidamente e con più risorse. È un passaggio che apre un nuovo capitolo, più ambizioso, più internazionale, più integrato.

L’operazione rafforza la presenza di Fortidia in Francia, dove la rete Mail Boxes Etc. è già consolidata, e crea un ponte diretto tra logistica fisica e logistica digitale. È una tappa importante per tutto il gruppo, che continua a investire in innovazione, sostenibilità e servizi ad alto valore aggiunto per un mercato dell’ecommerce che non smette di evolvere.