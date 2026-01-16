Fortidia acquisisce ParcelValue e accelera le spedizioni

Fortidia annuncia l’acquisizione di ParcelValue. Questo investimento strategico conferma l’impegno di Fortidia nel supportare le micro, piccole e medie imprese “MPMI. Inoltre rafforza il posizionamento del gruppo nel settore delle spedizioni in Italia, valorizzando e ampliando la presenza già consolidata attraverso la rete Mail Boxes Etc.

Fortidia è leader globale nella fornitura di servizi di spedizione, logistica e marketing, rivolti principalmente a MPMI. Il gruppo opera in 57 Paesi attraverso molteplici brand in franchising, attraverso una piattaforma composta da oltre 3.200 Business Solutions Center.

Chi è ParceValue

Fondata nel 2011, ParcelValue offre servizi di spedizione a MPMI, attraverso una Rete di 17 Imprenditori che operano in Italia senza sedi fisiche sul territorio. La società ha inoltre consolidato una presenza in Francia tramite un Master Licensee.

Paolo Fiorelli, chairman e ceo di Fortidia

«Siamo lieti di dare il benvenuto a ParcelValue nel Gruppo Fortidia. Questa acquisizione va oltre la semplice espansione strategica: riflette la nostra ambizione di costruire una piattaforma globale di riferimento nelle soluzioni per le imprese. Unendo le nostre competenze distintive, rafforzeremo il posizionamento di ParcelValue sul mercato, arricchiremo la nostra offerta di soluzioni di spedizione e genereremo valore nel lungo periodo per clienti e partner».

Aurelio Balconi, già Managing Director di ParcelValue

«Siamo orgogliosi del percorso di crescita intrapreso da ParcelValue e guardiamo con entusiasmo alle opportunità che questa nuova partnership saprà generare. La presenza globale di Fortidia, unita alle sue competenze e risorse, rappresenta un acceleratore strategico per il nostro sviluppo. Rafforza la nostra proposta di valore e garantendo un futuro dinamico per la Rete ParcelValue».

Chi è Fortidia

E’ la brand identity di MBE Worldwide S.p.A. e delle sue affiliate. La piattaforma Fortidia abilita il commercio globale per MPMI e consumatori attraverso marchi che offrono soluzioni di logistica, spedizione, marketing e stampa: Mail Boxes Etc. (al di fuori di USA e Canada), World Options, PostNet, PACK & SEND, AlphaGraphics, Multicopy, Kwik Kopy Australia, Print Speak, GEL Proximity, Spedingo e ParcelValue. Nel 2024, la piattaforma – con oltre 3.200 Business Solutions Centers in 57 Paesi e più di 14.000 addetti – ha servito 850.000 clienti business a livello globale, generando €1,45 miliardi (US$1,65 miliardi) di System-wide Gross Revenue.