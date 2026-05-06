Formaggia, la storica farmacia di Milano entra in Più Medical

La Farmacia Formaggia, una delle realtà più note e riconosciute di Milano, entra ufficialmente nel perimetro di Più Medical, che ha firmato l’accordo vincolante per acquisirne il 100% del capitale. Per il Gruppo varesino, quotato su Euronext Growth Milan, si tratta della prima acquisizione dopo la IPO del novembre 2025. Un passaggio che dà concretezza alla strategia di crescita per linee esterne annunciata al mercato.

Formaggia non è una farmacia qualunque. E’ una istituzione milanese, un punto di riferimento storico per residenti e passanti, situata in uno dei viali commerciali più frequentati d’Europa. Negli anni ha saputo evolversi, affiancando all’attività tradizionale una gamma di servizi ad alto valore aggiunto, con una forte specializzazione nella medicina estetica. I ricavi stimati per il 2025 – circa 7,7 milioni di euro – confermano la solidità di un modello che unisce volumi elevati, qualità del servizio e un posizionamento premium. Un ruolo centrale in questa crescita lo ha avuto la Dott.ssa Antonietta Travierso, fondatrice e anima della farmacia, che continuerà a collaborare con Più Medical. La sua presenza garantirà continuità operativa e trasferimento di competenze, soprattutto nelle aree più innovative e redditizie dell’offerta.

Per Più Medical, Formaggia rappresenta molto più di un’acquisizione

L’acquisizione è un tassello strategico che rafforza la presenza del Gruppo in un contesto ad altissimo potenziale come Milano e accelera lo sviluppo di un modello di farmacia orientato ai servizi, all’innovazione e all’integrazione con altre attività sanitarie. L’operazione contribuirà a migliorare la qualità dei ricavi, grazie alla crescita dei servizi ad alta marginalità e alla forza commerciale di una location iconica.

Il corrispettivo dell’operazione, calcolato con una formula basata sui ricavi e sul patrimonio netto, riflette un multiplo stimato di 1,675x sui ricavi provvisori 2025. Il pagamento avverrà in più tranche, con un anticipo di 1 milione di euro, un versamento di circa 8,1 milioni al closing. A cui seguirà un saldo differito di circa 1,7 milioni, oltre a un eventuale earn‑out legato alle performance dei servizi specialistici. Per Stefano Maroni, ceo di Più Medical, l’acquisizione di Formaggia “avvia concretamente il percorso di crescita per acquisizioni annunciato in quotazione”. Porta nel Gruppo “un asset di grande qualità, con un posizionamento distintivo e importanti opportunità di sviluppo”.

Il closing è previsto per luglio 2026, subordinato alle consuete condizioni regolamentari e societarie.

Per Più Medical, è l’inizio di una nuova fase. Per Farmacia Formaggia, è l’ingresso in un progetto più ampio che punta a valorizzarne storia, competenze e potenziale.