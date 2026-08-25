FNAARC: “Il taglio sul gasolio non basta a chi vive sulla strada”

FNAARC, la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, torna a farsi sentire. E lo fa in un momento in cui il caro carburante sta mettendo in difficoltà un’intera categoria. La proroga di soli due giorni del taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio, valida il 25 e 26 agosto, è stata accolta come un segnale di attenzione da parte del Governo. Ma non può essere una soluzione. Lo afferma con chiarezza Alberto Petranzan, presidente nazionale di FNAARC (nella foto). Lo fa a nome di una rete di professionisti che rappresenta una delle micro-imprese più diffuse e vitali del Paese: gli agenti di commercio.

FNAARC dice basta a interventi temporanei e frammentati

Petranzan sottolinea che la volatilità dei mercati internazionali è un dato di fatto, ma non può diventare un alibi per interventi temporanei e frammentati. Chi lavora in auto, spiega, non può vivere di proroghe. Gli agenti di commercio percorrono migliaia di chilometri ogni anno, sostengono costi elevati e variabil. Hanno bisogno di strumenti che permettano di programmare le spese con un minimo di stabilità. Il taglio delle accise, pur apprezzato, non riesce a compensare un quadro di rincari che negli ultimi dodici mesi ha assunto proporzioni difficili da sostenere.

I numeri confermano la preoccupazione

Secondo l’ultima rilevazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gasolio self costa in media 2,131 euro al litro, mentre la benzina si attesta a 2,010 euro. In autostrada si superano i 2,20 euro. Rispetto al 25 agosto 2025, il gasolio è aumentato di oltre 51 centesimi al litro, una crescita superiore al 31%. La benzina, esclusa dal provvedimento, è salita di quasi il 19%. Con differenze significative tra un distributore e l’altro, il beneficio dei 17 centesimi si perde alla pompa, rendendo difficile percepire un reale sollievo.

L’aumento dei costi sta erodendo i vantaggi del regime forfettario

Per gli agenti di commercio, che spesso operano come micro imprese individuali o familiari, il carburante rappresenta una delle voci più pesanti del bilancio. L’aumento dei costi sta erodendo i vantaggi del regime forfettario, che negli ultimi anni aveva contribuito a rendere più sostenibile l’attività. A questo si aggiunge un altro problema: il rinnovo dell’auto. La vettura viene sostituita mediamente ogni quattro anni, ma oggi scegliere tra diesel, benzina, ibrido o elettrico è diventato un dilemma. Il diesel, tradizionalmente preferito da chi percorre molti chilometri, risente delle oscillazioni del prezzo del gasolio e dell’aumento delle accise. L’elettrico richiede un investimento iniziale più elevato e presenta ancora criticità legate alla diffusione delle colonnine e ai costi delle ricariche rapide, soprattutto per chi viaggia in tutta Italia.

FNAARC: la fiscalità non aiuta

Il limite di costo fiscalmente riconosciuto per le auto degli agenti di commercio è ancora fermo a 25.822,84 euro, cifra che deriva dai 50 milioni di lire fissati nel 1986 e mai aggiornata. Un parametro che non riflette più il mercato attuale, dove i prezzi delle vetture sono aumentati in modo significativo e dove le alimentazioni più moderne richiedono investimenti maggiori.

FNAARC chiede quindi interventi strutturali che vadano oltre le misure emergenziali. Servono correttivi che attenuino l’impatto dei rincari, permettano agli agenti di programmare i costi dell’attività e aggiornino una fiscalità ormai anacronistica. La proroga di 48 ore affronta l’emergenza, ma dal 27 agosto il problema sarà esattamente lo stesso. Gli agenti di commercio sono sulla strada tutto l’anno e hanno bisogno di una politica energetica chiara, stabile e capace di guardare oltre il breve termine.