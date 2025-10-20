Fineco si rafforza con 14 nuovi consulenti, 148 da inizio anno

La rete Fineco continua a espandersi, registrando in settembre l’ingresso di 14 nuovi professionisti in tutta Italia, di cui 6 consulenti senior e 8 giovani talenti. Un risultato che si inserisce in un trend di crescita costante. Da gennaio, la rete ha accolto 69 consulenti finanziari e 79 giovani, per un totale di 148 nuovi ingressi.

Angelita Brambilla, responsabile Sviluppo Network PFA di Fineco

“Siamo molto orgogliosi dei risultati dell’attività di reclutamento. Questi numeri confermano l’attrattività del nostro modello di consulenza, capace di offrire prospettive di crescita concrete e valorizzare appieno le competenze. Cerchiamo profili con una forte spinta imprenditoriale, capaci di guidare i clienti in una pianificazione patrimoniale efficace e di lungo periodo.”

I nuovi ingressi senior

In Lombardia, l’Area Manager Stefano Amadei ha dato il benvenuto a Mara Pedrani, entrata nella squadra del Group Manager Antonino Floccari. E anche a Lorenzo Ruffatti, nuovo acquisto del team di Danilo De Laurentiis. Sempre in Lombardia, Andrea Del Zio si è unito alla struttura dell’Area Manager Filippo Viganò, nella squadra di Andrea Sera.

In Piemonte, Sandra Berruto è entrata nell’area coordinata da Nunzio Dominici, nel team di Roberto Iannuzzi, dopo un’esperienza in Cassa di Risparmio di Savigliano.

In Sicilia, Pancrazio Simone Longo ha rafforzato l’area guidata da Michele Furnari. In Campania, Mario Triunfo si è unito alla struttura degli Area Manager Giuseppe Brunetti e Roberto Creddo, nel team di Gaspare Mozzillo.

Progetto Giovani: 8 nuovi talenti

Settembre ha visto anche l’ingresso di 8 giovani nel Progetto Giovani di Fineco. Si tratta del programma di formazione e tutoring dedicato a chi desidera avviare una carriera nella consulenza finanziaria.

In Lombardia, Martina Brogno e Dennis Veronese sono stati accolti da Stefano Amadei, rispettivamente nei team di Antonino Floccari e Daniele Talenti. Nella stessa regione, Alex Masolini è entrato nella struttura di Marco Rossi, nel team di Mirko Romeri.

In Piemonte, Sofia Fratta ha iniziato il suo percorso nel team di Claudio Vittino, sotto la guida dell’Area Manager Nunzio Dominici. Francesco Fragolino si è unito alla squadra di Roberto Salari, coordinata da Andrea Eitel Manildo.

In Sicilia, doppio ingresso nell’area di Sebastiano Cerami. Luca Costa e Giuseppe Cuffaro sono stati accolti rispettivamente dai Group Manager Dario Ciccarello e Carmelino Sacco. In Campania, Emmanuel Amato è entrato nella squadra di Luciano Amato, sotto la guida degli Area Manager Roberto Creddo e Giuseppe Brunetti.

Con un patrimonio nel Private Banking di € 77,6 miliardi al 30 settembre 2025, Fineco si conferma tra i principali player italiani nella consulenza finanziaria. La rete, guidata da Mauro Albanese, vicedirettore generale e direttore commerciale Rete PFA e Private Banking, conta 3.000 professionisti attivi su tutto il territorio nazionale.