Fine Foods va a caccia di Euro Cosmetic

Fine Foods & Pharmaceuticals ha acquistato da MD 1.845.069 di azioni (il 38,7% del capitale sociale) di Euro Cosmetic . Il prezzo per singola azione è di 8,13 euro per complessivi 15.000.411. Ma non solo. Da Findea ha acquistato 1.629.731 di azioni pari a circa il 34,2% del capitale sociale di Euro Cosmetic ad un prezzo di 7,25 euro per azione per un totale di 11.815.550.

Sono due acquisti che per legge fanno scattare l’obbligo di offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli della società quotata all’Aim Italia da parte di Fine Foods. La stessa procederà, nei termini di legge, a presentare alla Consob il relativo documento di offerta. Il corrispettivo sarà di 8,6 euro per azione. Foods & Pharmaceuticals, quotata al segmento Star dell’Mta sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l’industria farmaceutica e nutraceutica. Recentemente il gruppo ha acquisito Pharmatek-Pmc per ampliare il suo range d’azione che ora è presente anche nell’industria cosmetica e dei dispositivi medici.

Lo scorso luglio Fine Foods è passato dall’Aim al segmento Star. Nel primo semestre 2021 ha registrato ricavi per 98,6 milioni, +31%, e un utile netto adjusted pari a 6,5 milioni, +323%. Dopo queste due acquisizioni il titolo Fine Foods a Piazza Affari ha segnato un rialzo dello 0,29% a 17,1 euro, mentre Euro Cosmetic è stabile a quota 8,52 euro.

Chi è Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A

Fine Foods & Pharmaceuticals sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l’industria farmaceutica e nutraceutica. Fondata nel 1984 dalla sinergia tra due mondi, farmaceutico e nutraceutico, fa del suo principale obiettivo la ricerca della qualità e dell’innovazione per conto del cliente. Con 172 milioni di euro di ricavi nel 2020 e l CAGR negli ultimi 10 anni, si presenta come una realtà in crescita e orientata al futuro. La sostenibilità del proprio modello di business e un approccio olistico ai temi ESG, saranno, insieme di sviluppare al massimo il potenziale intrinseco del Gruppo.

