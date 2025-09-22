Finanza per lo sviluppo: corso di formazione sui fondi 2021–2027

I fondi per lo sviluppo economico che l’Italia potrà spendere nel corso della programmazione finanziaria 2021-2027 ammontano a 156mld di euro tra fondi UE riprogrammati. E inoltre cofinanziamento nazionale e Fondo di Sviluppo e Coesione. A queste risorse quindi si aggiungono i 232 miliardi del Recovery Plan e i fondi diretti gestiti dalla Commissione europea. Tra questi Horizon Europe (85 miliardi), LIFE, Digital Europe, Creative Europe e altri.

La dotazione finanziaria è senza precedenti. La conoscenza degli strumenti agevolativi diventa essenziale per accedere alle opportunità di lavoro e investimento che ne derivano.

Obiettivi del corso

Il corso fornisce:

Conoscenza dei principali programmi finanziari europei e nazionali.

Competenze per pianificare, gestire e rendicontare progetti.

Capacità di redigere richieste di finanziamento e partecipare a bandi e gare.

Destinatari del corso

Laureati interessati alla consulenza o alle professioni.

Professionisti: commercialisti, ingegneri, architetti, avvocati, agronomi.

Consulenti aziendali e della PA.

Project manager, dirigenti, funzionari pubblici e privati.

Amministratori, imprenditori e startupper.

Attestato di partecipazione

Su richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Materiale didattico e modalità

Slides curate dal docente.

Ampia selezione di materiali di documentazione e fonti informative.

Lezioni registrate e disponibili per 15 giorni dopo la diretta.

Modulo 1 – 30 settembre 2025 dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Impostare la strategia di sviluppo di enti ed imprese imparando a conoscere per tempo i programmi finanziari da cui dipende l’emanazione di bandi. E, inotre, le misure di intervento, per avere maggiore probabilità di successo nell’ottenere i finanziamenti.

PNRR, fondi UE diretti e indiretti, i principali bandi in apertura o imminenti.

La pianificazione degli investimenti in coerenza con gli obiettivi della programmazione finanziaria pubblica e secondo le dimensioni dell’organizzazione.

Il monitoraggio delle Politiche economiche, dei Programmi Finanziari, delle Riprogrammazioni, di Regolamenti, Leggi e Decreti.

La ricerca dei bandi e l’analisi di pre-fattibilità

Sinergie e complementarietà tra finanziamenti e contributi per aumentare le probabilità di accesso alle agevolazioni.

La comunicazione efficace per avere migliori risultati: le consultazioni pubbliche, la reputazione, il networking e le partnership fondamentali.

Costo iscrizione: € 195 + IVA (€ 237,90 IVA inclusa).