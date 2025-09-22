Finanza per lo sviluppo: corso di formazione sui fondi 2021–2027

I fondi per lo sviluppo economico che l’Italia potrà spendere nel corso della programmazione finanziaria 2021-2027 ammontano a 156mld di euro tra fondi UE riprogrammati. E inoltre cofinanziamento nazionale e Fondo di Sviluppo e Coesione. A queste risorse quindi si aggiungono i 232 miliardi del Recovery Plan e i fondi diretti gestiti dalla Commissione europea. Tra questi Horizon Europe (85 miliardi), LIFE, Digital Europe, Creative Europe e altri.
La dotazione finanziaria è senza precedenti. La conoscenza degli strumenti agevolativi diventa essenziale per accedere alle opportunità di lavoro e investimento che ne derivano.
Obiettivi del corso
Il corso fornisce:
Conoscenza dei principali programmi finanziari europei e nazionali.
Competenze per pianificare, gestire e rendicontare progetti.
Capacità di redigere richieste di finanziamento e partecipare a bandi e gare.
Destinatari del corso
Laureati interessati alla consulenza o alle professioni.
Professionisti: commercialisti, ingegneri, architetti, avvocati, agronomi.
Consulenti aziendali e della PA.
Project manager, dirigenti, funzionari pubblici e privati.
Amministratori, imprenditori e startupper.
Attestato di partecipazione
Su richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Materiale didattico e modalità
Slides curate dal docente.
Ampia selezione di materiali di documentazione e fonti informative.
Lezioni registrate e disponibili per 15 giorni dopo la diretta.
Modulo 1 – 30 settembre 2025 dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Impostare la strategia di sviluppo di enti ed imprese imparando a conoscere per tempo i programmi finanziari da cui dipende l’emanazione di bandi. E, inotre, le misure di intervento, per avere maggiore probabilità di successo nell’ottenere i finanziamenti.
PNRR, fondi UE diretti e indiretti, i principali bandi in apertura o imminenti.
La pianificazione degli investimenti in coerenza con gli obiettivi della programmazione finanziaria pubblica e secondo le dimensioni dell’organizzazione.
Il monitoraggio delle Politiche economiche, dei Programmi Finanziari, delle Riprogrammazioni, di Regolamenti, Leggi e Decreti.
La ricerca dei bandi e l’analisi di pre-fattibilità
Sinergie e complementarietà tra finanziamenti e contributi per aumentare le probabilità di accesso alle agevolazioni.
La comunicazione efficace per avere migliori risultati: le consultazioni pubbliche, la reputazione, il networking e le partnership fondamentali.
Costo iscrizione: € 195 + IVA (€ 237,90 IVA inclusa).