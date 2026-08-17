Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking: semestre da record

Il primo semestre 2026 segna un nuovo punto di svolta per Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Conferma la propria leadership nel wealth management italiano ed europeo con numeri che raccontano un modello solido, maturo e capace di crescere anche in contesti di mercato complessi.

Intesa punta su Fideuram

Secondo i dati ASSORETI, la banca guidata da Lino Mainolfi ha registrato oltre 8,7 miliardi di euro di raccolta netta nei primi sei mesi dell’anno. Dei quali 1,1 miliardi provenienti dai servizi di consulenza evoluta sul risparmio amministrato. Un risultato che non è solo quantitativo, ma qualitativo. Testimonia la centralità di un approccio consulenziale costruito sulle esigenze dei clienti. E sulla capacità dei professionisti di accompagnarli nelle scelte finanziarie con continuità, competenza e ascolto.

Mainolfi è chiaro dietro questi numeri ci sono le persone

Oltre 7.000 private banker che rappresentano la spina dorsale del modello Fideuram. Tutti professionisti che ogni giorno costruiscono relazioni di fiducia e valore con famiglie, imprenditori e investitori. È questa rete, distribuita tra Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest, IW Private Investments e le reti estere, a rendere la banca un punto di riferimento stabile e affidabile.

Il semestre conferma anche la solidità della Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo, che chiude con 868 milioni di euro di utile netto e 452,3 miliardi di masse amministrate. Numeri che consolidano la posizione di Fideuram come prima private bank italiana e uno dei principali operatori europei, con un portafoglio medio pro capite di 64 milioni di euro. Il successo del semestre non è un episodio isolato, ma la conferma di un modello che unisce continuità, innovazione e qualità del servizio. La consulenza evoluta, la capacità di interpretare i bisogni dei clienti e la forza della rete professionale sono gli elementi chiave. Quelli che permettono a Fideuram–Intesa Sanpaolo Private Banking di crescere in modo sostenibile e di mantenere un ruolo centrale nel panorama del wealth management europeo.