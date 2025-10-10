Fiasconaro conquista SoHo con il panettone siciliano

Fiasconaro, storica pasticceria palermtana alla terza generazione, inaugura il suo primo pop-up store negli USA, al numero 422 di West Broadway, nel cuore di SoHo, New York. Dal 14 ottobre 2025 al 15 gennaio 2026, i newyorkesi potranno vivere un’esperienza immersiva nel gusto e nella tradizione delle festività siciliane. Protagonista assoluto il panettone Fiasconaro, simbolo del Natale e ambasciatore dell’eccellenza dolciaria italiana.

Il Natale di Fiasconaro accende NYC

L’iniziativa segna una nuova tappa nel percorso di internazionalizzazione del marchio, che oggi realizza il 13% del fatturato negli Stati Uniti, primo mercato estero. Il temporary store offrirà degustazioni, collezioni regalo e narrazioni che intrecciano la cultura mediterranea con l’energia di Manhattan. NYC diventa così una destinazione ideale anche per il Thanksgiving e le celebrazioni invernali.

Fiasconaro, già presente in oltre 65 Paesi, ha chiuso il 2024 con 33 milioni di euro di fatturato e un organico di oltre 250 lavoratori. Tra i prodotti più apprezzati, oltre al panettone tradizionale, spiccano le varianti agli agrumi e allo zafferano, le creme spalmabili, i torroncini e le marmellate. La collaborazione con Dolce&Gabbana, giunta all’ottavo anno, ha trasformato il panettone in un’icona di stile e gusto, celebrata in tutto il mondo.

“Condividere il panettone a New York significa portare un frammento della cultura siciliana a un pubblico internazionale,”. Ha detto Nicola Fiasconaro, Maestro Pasticcere. “La tradizione è il nostro fondamento, ma è la passione che dà valore all’arte pasticcera.”

Con il pop-up di SoHo, Fiasconaro conferma la sua vocazione globale. E mantiene salde le radici a Castelbuono, borgo medievale nel Parco delle Madonie, candidato UNESCO per la Gastronomia. Un ponte culturale tra Sicilia e Stati Uniti, dove le feste si celebrano con generosità, arte e anima siciliana.