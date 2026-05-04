Festivaletteratura Mantova: le prime anticipazioni accendono l’attesa per il trentennale

Il conto alla rovescia verso il trentennale del Festivaletteratura di Mantova, in programma come sempre a settembre nel cuore della città, entra nel vivo con Quasi 30. Si tratta di un percorso di eventi che accompagna il pubblico tra primavera ed estate. E le prime anticipazioni sono di quelle che fanno davvero rumore. Due protagoniste assolute della narrativa contemporanea, Valeria Luiselli e Kiran Desai, arriveranno a Mantova per due incontri fuori festival ospitati nella suggestiva Basilica Palatina di Santa Barbara.

Chi è Filofestival e perché è importante

Filofestival è l’associazione dei lettori e delle lettrici che sostengono il Festivaletteratura durante tutto l’anno. Essere soci significa partecipare attivamente alla vita del festival. Oltre che ccedere a contenuti dedicati, sostenere la programmazione culturale e usufruire di agevolazioni sui biglietti, come lo sconto previsto per questi due appuntamenti. È una comunità che tiene vivo lo spirito del festival anche oltre i cinque giorni di settembre.

I prossimi appuntamenti

18 maggio – Valeria Luiselli

Alle 21:00, nella Basilica Palatina di Santa Barbara, arriva una delle voci più amate della letteratura latinoamericana contemporanea.

Autrice di Archivio dei bambini perduti, Luiselli dialogherà con Olga Campofreda partendo dal suo nuovo libro Principio metà fine (Einaudi), un viaggio narrativo che intreccia Messico e Sicilia, intimità e immaginazione, memoria e migrazione.

Un incontro che promette di essere intenso, politico e poetico, come tutta la sua opera.

5 giugno – Kiran Desai

Sempre alle 21:00, nello stesso luogo, torna a Mantova Kiran Desai, vincitrice del Man Booker Prize e già ospite del Festival nel 2007.

In conversazione con Nadeesha Uyangoda, l’autrice esplorerà i temi che l’hanno resa una voce imprescindibile del nostro tempo: identità, diaspora, appartenenza, globalizzazione.

Il punto di partenza sarà La solitudine di Sonia e Sunny (Adelphi), un racconto che attraversa India e Stati Uniti con la delicatezza e la profondità che caratterizzano tutta la sua scrittura.

Come partecipare al Festivalletteratura

I biglietti saranno disponibili dalle 9:00 di lunedì 11 maggio sul sito ufficiale del festival:

http://www.festivaletteratura.it

Intero: 7,50 euro

Ridotto soci Filofestival: 5,00 euro (per chi ha rinnovato la tessera 2026 entro l’8 maggio)

Per ottenere lo sconto, i soci dovranno inserire il proprio codice socio al momento dell’acquisto.

Cosa aspettarsi

Questi due incontri sono un assaggio del clima che accompagnerà Mantova verso il Festivaletteratura 2026: una città che si prepara a celebrare trent’anni di storie, autori, letture e comunità.

Luiselli e Desai porteranno due sguardi diversi ma complementari sul mondo contemporaneo, confermando la vocazione internazionale del festival e la sua capacità di creare dialoghi profondi tra pubblico e autori.