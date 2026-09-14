Ferretti rafforza la sua governance con Elisabetta Cugnasca

Ferretti Group è uno dei protagonisti globali della nautica di lusso con marchi iconici come Riva, Pershing, Ferretti Yachts, Custom Line e Wally. Il Gruppo ha nominato Elisabetta Cugnasca come nuova Head of Investor Relations & Sustainability. La manager, in carica dal 14 settembre 2026, riporterà direttamente al CFO Marco Zammarchi e avrà un ruolo chiave nel rafforzare la comunicazione finanziaria e la strategia ESG del Gruppo.

Ferretti Group realtà italiana tra le più solide

Ferretti Group, quotato a Hong Kong e a Euronext Milano, è oggi una delle realtà industriali italiane più solide e riconosciute a livello internazionale. Una presenza globale, una crescita costante, investimenti in tecnologia e sostenibilità, e un posizionamento unico nel segmento degli yacht di alta gamma. In questo contesto, la funzione Investor Relations è diventata sempre più strategica. Indispensabile per dialogare con mercati finanziari complessi e con una comunità di investitori globale.

Chi è Elisabetta Cugnasca

Cugnasca porta in Ferretti un profilo di grande esperienza e credibilità. Dopo gli inizi in Arthur Andersen, ha costruito una carriera articolata nel mondo della finanza e della comunicazione societaria. In Autogrill ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Investor Relations, Controlling e Internal Audit. Successivamente ha lavorato in Aquafil e soprattutto in Interpump, dove ha integrato competenze finanziarie con la gestione della sostenibilità, contribuendo alla definizione di strategie ESG avanzate.

La sua autorevolezza nel settore l’ha portata a diventare Presidente — oggi Presidente Onorario — dell’Associazione Italiana Investor Relations. Inoltre svolge attività accademica e a sedere in consigli di amministrazione di società quotate e non quotate nei settori bancario e industriale.

Secondo Stassi Anastassov, Global CEO di Ferretti Group, la nomina risponde a una precisa visione strategica.

«Elisabetta porta esattamente la combinazione che cerchiamo: competenza finanziaria, credibilità sui mercati dei capitali, esperienza nella sostenibilità e nella governance. Ferretti sta entrando in una nuova fase di sviluppo e vogliamo che il nostro dialogo con gli azionisti sia forte, trasparente e ambizioso quanto i nostri brand».

Marco Zammarchi, CFO, evidenzia il valore aggiunto della manager

«L’Investor Relations non è solo numeri: è costruzione di fiducia. L’esperienza e l’energia di Elisabetta saranno decisive per continuare a creare valore sostenibile nel lungo periodo»..

Un passo strategico per Ferretti Group

La nomina di Cugnasca arriva in un momento di forte espansione per Ferretti. Nuovi modelli, investimenti industriali, crescita internazionale e un’attenzione crescente alla sostenibilità, elemento ormai centrale nel settore della nautica di lusso. Rafforzare la comunicazione finanziaria e la strategia ESG significa consolidare la fiducia degli investitori e sostenere la visione di lungo periodo del Gruppo.