Femme Fashion Food: nasce il magazine che unisce stile, gusto e narrazione al femminile

In un panorama dominato da scroll compulsivi, contenuti usa‑e‑getta e immagini che durano meno di un battito di ciglia, c’è ancora chi sceglie la strada più impegnativa e più autentica: la scrittura. È da questa scelta controcorrente che prende vita Femme Fashion Food. il nuovo magazine digitale ideato e diretto da Carla Botta, giornalista e professionista della comunicazione. Botta è anche fondatrice di Carbot Communication e Carbot Publisher, oggi Direttrice Editoriale e Responsabile della testata.

Femme Fashion Food è una sfida moderna

Il progetto nasce come risposta a una domanda che molti evitano: ha ancora senso creare una nuova testata giornalistica in un’epoca in cui si legge sempre meno? Per Carla Botta la risposta è sì, e non solo per un atto di resistenza culturale. «Viviamo in un mondo che comunica quasi esclusivamente per immagini, spesso effimere. La narrazione scritta non può cedere il passo al vuoto. Una testata non è un blog e un giornalista non è un influencer: un articolo ha bisogno di una penna», afferma.

Ma c’è un motivo ancora più profondo: il racconto delle donne nel mondo del food e della creatività è tutt’altro che completo. Chef, pizzaiole, manager, artigiane, professioniste che hanno contribuito in modo decisivo alla ristorazione contemporanea e alla cultura gastronomica, spesso restando nell’ombra. «Del mondo delle donne non si parla troppo, ma ancora troppo poco», sottolinea Botta. «È tempo di portare alla luce queste storie».

Un laboratorio narrativo digitale

Il primo numero del magazine si apre con il suo editoriale e prosegue con un mosaico di interviste e racconti che incarnano perfettamente la linea narrativa del progetto. Tra le protagoniste: Gilda Guida, Roberta Esposito, Carmen Vecchione, insieme alla fashion designer toscana Eleonora Lastrucci. Quest’ultima trasforma foulard e pashmine in un inedito dialogo con le colombe e le uova di Pasqua. E poi la storia di Alessandra, che attraversa due mondi – moda e food – dimostrando quanto questi linguaggi siano più vicini di quanto si creda.

Femme Fashion Food si presenta come un laboratorio narrativo digitale, un luogo dove convivono reportage, ricette, interviste, editoriali di moda e riflessioni culturali. Alla base c’è un’idea chiara: cibo e moda non sono solo consumi o tendenze, ma forme di espressione identitaria, strumenti attraverso cui raccontare sé stessi e il proprio tempo. «La moda c’entra sempre, da sempre», spiega Botta. «Ogni forma d’arte – e il food lo è – può essere vista come stile, come linguaggio. Non è un caso che molti grandi imprenditori della moda siano stati attratti dal mondo del cibo. Femme Fashion Food nasce per questo, per tutto questo. Scusate se è poco».

Le tre “F” del titolo – Femme, Fashion, Food

Le tre “F” del titolo – Femme, Fashion, Food – raccontano già la vocazione internazionale del progetto: un’identità aperta, capace di superare confini geografici e culturali per dare spazio alle storie delle donne nel mondo. Il magazine si rivolge a chi cerca una narrazione autentica, colta, sensibile, capace di superare stereotipi e restituire complessità alle voci femminili. Non solo un sito, ma una comunità di sguardi, un luogo dove la cultura del cibo e della moda diventa occasione di dialogo e ispirazione. Un progetto che sceglie la profondità in un mondo che corre veloce, e che proprio per questo ha qualcosa da dire.