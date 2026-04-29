Fassi Group acquisisce Barin per guidare la sicurezza delle infrastrutture

Il Gruppo Fassi ha acquisito Barin compiendo un passo strategico fondamentale per entrare nel mercato della sicurezza delle grandi infrastrutture. L’operazione permette al leader globale dei sistemi di elevazione di diversificare l’offerta integrando nel portafoglio macchinari altamente specializzati per l’ispezione di ponti e viadotti. Scegliendo di investire in un’azienda storica di Cittadella, Fassi amplia il proprio raggio d’azione commerciale e rafforza anche la filiera tecnologica italiana nell’ambito dell’ingegneria di precisione.

Un business dedicato alla manutenzione di impianti stradali e ferroviari

L’acquisizione nasce dalla volontà di unire il know-how di Barin, con i suoi bracci telescopici articolati utilizzati in tutto il mondo, con la solidità industriale di Fassi, che vanta un fatturato superiore ai 500 milioni di euro. L’obiettivo principale è creare un nuovo segmento di business dedicato alla manutenzione di impianti stradali e ferroviari, settori sempre più centrali per l’economia moderna. Grazie a questa sinergia, il Gruppo Fassi potrà esportare soluzioni tecnologiche ancora più complete e innovative. E mantenendo al contempo la continuità aziendale di Barin attraverso la conferma del team di lavoro e della guida operativa.

Fassi cresce nel segno dell’eccellenza

Questa mossa rappresenta un investimento nell’economia reale che valorizza le competenze professionali e la qualità delle lavorazioni locali. Integrando le tecnologie di Barin, Fassi si posiziona come un partner unico e affidabile per la sicurezza delle infrastrutture, capace di rispondere con precisione alle sfide tecniche internazionali. L’operazione conferma la visione del Gruppo Fassi nel voler crescere attraverso l’eccellenza e l’innovazione costante, portando il valore dell’industria italiana in nuovi ambiti applicativi globali.