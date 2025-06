Factoring e internazionalizzazione. Al via l’Assemblea Assifact 2025

Il factoring rappresenta oggi il 14% del PIL italiano. Uno strumento cruciale per la competitività delle imprese, in un contesto globale sempre più complesso. Se ne parlerà all’Assemblea Annuale 2025 di Assifact, in programma mercoledì 25 giugno presso Casa BFF a Milano, dalle 10:30 alle 13:00, seguita da un lunch di networking.

Factoring internazionale leva per proteggere le imprese

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti di primo piano dell’economia e delle istituzioni. Tra questi il Ministero delle Imprese del Made in Italy, Banca d’Italia, Confindustria, SACE, ISPI e Intesa Sanpaolo. Al centro del dibattito, il factoring internazionale come leva per proteggere le imprese dal rischio di mancato pagamento da parte delle controparti estere.

Durante l’assemblea sarà presentato in anteprima il nuovo Rapporto Assifact sul factoring internazionale, con un focus sui dati di mercato 2024-2025. A moderare la tavola rotonda “Lo scenario economico e finanziario” sarà Alessandro Carretta, Segretario Generale di Assifact e docente all’Università di Roma Tor Vergata.

Per approfondimenti e iscrizioni, è possibile consultare il sito ufficiale di Assifact