Facile.it amplia il suo ecosistema assicurativo con due acquisizioni strategiche

L’annuncio delle acquisizioni di Infodrive Service Srl e Fideas Srl segna un passaggio chiave nella strategia di crescita di Facile.it. Per capire il valore di questa operazione, bisogna partire da come funziona Facile.it. E’ una piattaforma omnicanale che permette a privati e imprese di confrontare, acquistare e gestire prodotti assicurativi, finanziari, energetici e di mobilità. Un modello che unisce tecnologia, consulenza e una rete fisica di negozi, con l’obiettivo di semplificare scelte complesse e rendere più trasparenti mercati spesso difficili da navigare. In questo quadro che le acquisizioni assumono un significato preciso, ampliano la capacità del gruppo di seguire i clienti lungo tutto il ciclo di vita delle loro esigenze, sia personali sia aziendali.

L’ingresso di Fideas Srl rappresenta un rafforzamento decisivo nel segmento corporate

L’agenzia, guidata da Franco Carbone, è specializzata in rischi speciali, rami elementari e soprattutto fideiussioni, un ambito ad alto valore aggiunto che richiede competenze tecniche. Oltre che relazioni consolidate con le compagnie e una gestione diretta dei clienti. Integrarla significa poter offrire alle imprese un servizio più completo, più specialistico e più vicino alle loro necessità reali. È un tassello che si aggiunge al percorso già avviato con l’acquisizione di Italfinance e che permette a Facile.it di posizionarsi come interlocutore strutturato per le aziende e per i consumatori. Fideas beneficia dell’ingresso in un gruppo tecnologico capace di ampliare la sua capacità distributiva, digitalizzare processi e raggiungere nuovi segmenti di mercato attraverso i canali fisici e digitali di Facile.it.

Infodrive Service Srl, invece, porta nel gruppo un patrimonio di competenze complementari e immediatamente integrabili. Fondata da Franco Costanza, Infodrive è un punto di riferimento nei servizi automotive. Soccorso stradale h24, assistenza legale sui sinistri, garanzie post‑vendita, ricambi auto e una rete nazionale di centri convenzionati. È un ecosistema di servizi che accompagna l’automobilista in ogni momento critico, dal guasto al sinistro, fino alla manutenzione. Per Facile.it, significa poter offrire ai propri clienti un’esperienza più completa, che non si limita alla scelta della polizza ma copre tutte le fasi di vita del veicolo. Per Infodrive, l’ingresso in Facile.it apre la strada a una crescita più rapida. Questo grazie alla possibilità di distribuire i propri servizi su scala nazionale attraverso una piattaforma che raggiunge milioni di utenti ogni mese.

Il vantaggio per Facile.it è duplice

Da un lato Facile.it (nella foto il ceo Maurizio Pescarini) rafforza la propria presenza nel mondo corporate con competenze specialistiche e un portafoglio clienti consolidato. Dall’altro amplia l’offerta dedicata agli automobilisti, integrando servizi che migliorano la customer experience e aumentano la fidelizzazione. È un’evoluzione naturale per un gruppo che vuole essere non solo un comparatore, ma un partner completo per famiglie e imprese. Allo stesso tempo, Infodrive e Fideas entrano in un ecosistema tecnologico che permette loro di crescere, innovare e raggiungere nuovi mercati. Beneficeranno della forza del brand Facile.it e della sua capacità di integrare servizi diversi in un’unica piattaforma.